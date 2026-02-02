DWMF: WisdomTree International Multifactor Fund
今日DWMF汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点34.26和高点34.32进行交易。
关注WisdomTree International Multifactor Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
DWMF股票今天的价格是多少？
WisdomTree International Multifactor Fund股票今天的定价为34.26。它在34.26 - 34.32范围内交易，昨天的收盘价为34.27，交易量达到5。DWMF的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree International Multifactor Fund股票是否支付股息？
WisdomTree International Multifactor Fund目前的价值为34.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.21%和USD。实时查看图表以跟踪DWMF走势。
如何购买DWMF股票？
您可以以34.26的当前价格购买WisdomTree International Multifactor Fund股票。订单通常设置在34.26或34.56附近，而5和-0.17%显示市场活动。立即关注DWMF的实时图表更新。
如何投资DWMF股票？
投资WisdomTree International Multifactor Fund需要考虑年度范围31.60 - 35.68和当前价格34.26。许多人在以34.26或34.56下订单之前，会比较1.66%和。实时查看DWMF价格图表，了解每日变化。
WisdomTree International Multifactor Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree International Multifactor Fund的最高价格是35.68。在31.60 - 35.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree International Multifactor Fund的绩效。
WisdomTree International Multifactor Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree International Multifactor Fund（DWMF）的最低价格为31.60。将其与当前的34.26和31.60 - 35.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DWMF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DWMF股票是什么时候拆分的？
WisdomTree International Multifactor Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.27和8.21%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.27
- 开盘价
- 34.32
- 卖价
- 34.26
- 买价
- 34.56
- 最低价
- 34.26
- 最高价
- 34.32
- 交易量
- 5
- 日变化
- -0.03%
- 月变化
- 1.66%
- 6个月变化
- -2.28%
- 年变化
- 8.21%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%