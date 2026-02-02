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DWMF: WisdomTree International Multifactor Fund

34.26 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DWMF汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点34.26和高点34.32进行交易。

关注WisdomTree International Multifactor Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DWMF新闻

常见问题解答

DWMF股票今天的价格是多少？

WisdomTree International Multifactor Fund股票今天的定价为34.26。它在34.26 - 34.32范围内交易，昨天的收盘价为34.27，交易量达到5。DWMF的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree International Multifactor Fund股票是否支付股息？

WisdomTree International Multifactor Fund目前的价值为34.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.21%和USD。实时查看图表以跟踪DWMF走势。

如何购买DWMF股票？

您可以以34.26的当前价格购买WisdomTree International Multifactor Fund股票。订单通常设置在34.26或34.56附近，而5和-0.17%显示市场活动。立即关注DWMF的实时图表更新。

如何投资DWMF股票？

投资WisdomTree International Multifactor Fund需要考虑年度范围31.60 - 35.68和当前价格34.26。许多人在以34.26或34.56下订单之前，会比较1.66%和。实时查看DWMF价格图表，了解每日变化。

WisdomTree International Multifactor Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree International Multifactor Fund的最高价格是35.68。在31.60 - 35.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree International Multifactor Fund的绩效。

WisdomTree International Multifactor Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree International Multifactor Fund（DWMF）的最低价格为31.60。将其与当前的34.26和31.60 - 35.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DWMF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DWMF股票是什么时候拆分的？

WisdomTree International Multifactor Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.27和8.21%中可见。

日范围
34.26 34.32
年范围
31.60 35.68
前一天收盘价
34.27
开盘价
34.32
卖价
34.26
买价
34.56
最低价
34.26
最高价
34.32
交易量
5
日变化
-0.03%
月变化
1.66%
6个月变化
-2.28%
年变化
8.21%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%