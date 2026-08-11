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DVXV: WEBs Defined Volatility XLV ETF

32.11 USD 2.05 (6.82%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DVXV за сегодня изменился на 6.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.11, а максимальная — 32.11.

Следите за динамикой WEBs Defined Volatility XLV ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DVXV сегодня?

WEBs Defined Volatility XLV ETF (DVXV) сегодня оценивается на уровне 32.11. Инструмент торгуется в пределах 32.11 - 32.11, вчерашнее закрытие составило 30.06, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DVXV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WEBs Defined Volatility XLV ETF?

WEBs Defined Volatility XLV ETF в настоящее время оценивается в 32.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.71% и USD. Отслеживайте движения DVXV на графике в реальном времени.

Как купить акции DVXV?

Вы можете купить акции WEBs Defined Volatility XLV ETF (DVXV) по текущей цене 32.11. Ордера обычно размещаются около 32.11 или 32.41, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DVXV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DVXV?

Инвестирование в WEBs Defined Volatility XLV ETF предполагает учет годового диапазона 27.75 - 32.88 и текущей цены 32.11. Многие сравнивают -2.07% и 2.42% перед размещением ордеров на 32.11 или 32.41. Изучайте ежедневные изменения цены DVXV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WEBs Defined Volatility XLV ETF?

Самая высокая цена WEBs Defined Volatility XLV ETF (DVXV) за последний год составила 32.88. Акции заметно колебались в пределах 27.75 - 32.88, сравнение с 30.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WEBs Defined Volatility XLV ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WEBs Defined Volatility XLV ETF?

Самая низкая цена WEBs Defined Volatility XLV ETF (DVXV) за год составила 27.75. Сравнение с текущими 32.11 и 27.75 - 32.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DVXV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DVXV?

В прошлом WEBs Defined Volatility XLV ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.06 и 15.71% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.11 32.11
Годовой диапазон
27.75 32.88
Предыдущее закрытие
30.06
Open
32.11
Bid
32.11
Ask
32.41
Low
32.11
High
32.11
Объем
1
Дневное изменение
6.82%
Месячное изменение
-2.07%
6-месячное изменение
2.42%
Годовое изменение
15.71%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%