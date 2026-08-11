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DVXV: WEBs Defined Volatility XLV ETF
Курс DVXV за сегодня изменился на 6.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.11, а максимальная — 32.11.
Следите за динамикой WEBs Defined Volatility XLV ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DVXV сегодня?
WEBs Defined Volatility XLV ETF (DVXV) сегодня оценивается на уровне 32.11. Инструмент торгуется в пределах 32.11 - 32.11, вчерашнее закрытие составило 30.06, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DVXV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WEBs Defined Volatility XLV ETF?
WEBs Defined Volatility XLV ETF в настоящее время оценивается в 32.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.71% и USD. Отслеживайте движения DVXV на графике в реальном времени.
Как купить акции DVXV?
Вы можете купить акции WEBs Defined Volatility XLV ETF (DVXV) по текущей цене 32.11. Ордера обычно размещаются около 32.11 или 32.41, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DVXV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DVXV?
Инвестирование в WEBs Defined Volatility XLV ETF предполагает учет годового диапазона 27.75 - 32.88 и текущей цены 32.11. Многие сравнивают -2.07% и 2.42% перед размещением ордеров на 32.11 или 32.41. Изучайте ежедневные изменения цены DVXV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WEBs Defined Volatility XLV ETF?
Самая высокая цена WEBs Defined Volatility XLV ETF (DVXV) за последний год составила 32.88. Акции заметно колебались в пределах 27.75 - 32.88, сравнение с 30.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WEBs Defined Volatility XLV ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WEBs Defined Volatility XLV ETF?
Самая низкая цена WEBs Defined Volatility XLV ETF (DVXV) за год составила 27.75. Сравнение с текущими 32.11 и 27.75 - 32.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DVXV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DVXV?
В прошлом WEBs Defined Volatility XLV ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.06 и 15.71% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.06
- Open
- 32.11
- Bid
- 32.11
- Ask
- 32.41
- Low
- 32.11
- High
- 32.11
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 6.82%
- Месячное изменение
- -2.07%
- 6-месячное изменение
- 2.42%
- Годовое изменение
- 15.71%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%