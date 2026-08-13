DVXV: WEBs Defined Volatility XLV ETF
今日DVXV汇率已更改6.82%。当日，交易品种以低点32.11和高点32.11进行交易。
关注WEBs Defined Volatility XLV ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
DVXV股票今天的价格是多少？
WEBs Defined Volatility XLV ETF股票今天的定价为32.11。它在32.11 - 32.11范围内交易，昨天的收盘价为30.06，交易量达到1。DVXV的实时价格图表显示了这些更新。
WEBs Defined Volatility XLV ETF股票是否支付股息？
WEBs Defined Volatility XLV ETF目前的价值为32.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.71%和USD。实时查看图表以跟踪DVXV走势。
如何购买DVXV股票？
您可以以32.11的当前价格购买WEBs Defined Volatility XLV ETF股票。订单通常设置在32.11或32.41附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DVXV的实时图表更新。
如何投资DVXV股票？
投资WEBs Defined Volatility XLV ETF需要考虑年度范围27.75 - 32.88和当前价格32.11。许多人在以32.11或32.41下订单之前，会比较-2.07%和。实时查看DVXV价格图表，了解每日变化。
WEBs Defined Volatility XLV ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WEBs Defined Volatility XLV ETF的最高价格是32.88。在27.75 - 32.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WEBs Defined Volatility XLV ETF的绩效。
WEBs Defined Volatility XLV ETF股票的最低价格是多少？
WEBs Defined Volatility XLV ETF（DVXV）的最低价格为27.75。将其与当前的32.11和27.75 - 32.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DVXV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DVXV股票是什么时候拆分的？
WEBs Defined Volatility XLV ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.06和15.71%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.06
- 开盘价
- 32.11
- 卖价
- 32.11
- 买价
- 32.41
- 最低价
- 32.11
- 最高价
- 32.11
- 交易量
- 1
- 日变化
- 6.82%
- 月变化
- -2.07%
- 6个月变化
- 2.42%
- 年变化
- 15.71%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%