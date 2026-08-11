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DVXP: WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF
Курс DVXP за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.66, а максимальная — 25.73.
Следите за динамикой WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DVXP сегодня?
WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP) сегодня оценивается на уровне 25.70. Инструмент торгуется в пределах 25.66 - 25.73, вчерашнее закрытие составило 25.80, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DVXP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF?
WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF в настоящее время оценивается в 25.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.56% и USD. Отслеживайте движения DVXP на графике в реальном времени.
Как купить акции DVXP?
Вы можете купить акции WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP) по текущей цене 25.70. Ордера обычно размещаются около 25.70 или 26.00, тогда как 3 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DVXP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DVXP?
Инвестирование в WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF предполагает учет годового диапазона 23.78 - 27.62 и текущей цены 25.70. Многие сравнивают -0.70% и -6.82% перед размещением ордеров на 25.70 или 26.00. Изучайте ежедневные изменения цены DVXP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF?
Самая высокая цена WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP) за последний год составила 27.62. Акции заметно колебались в пределах 23.78 - 27.62, сравнение с 25.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF?
Самая низкая цена WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP) за год составила 23.78. Сравнение с текущими 25.70 и 23.78 - 27.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DVXP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DVXP?
В прошлом WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.80 и 4.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.80
- Open
- 25.66
- Bid
- 25.70
- Ask
- 26.00
- Low
- 25.66
- High
- 25.73
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- -0.70%
- 6-месячное изменение
- -6.82%
- Годовое изменение
- 4.56%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%