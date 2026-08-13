DVXP: WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF
今日DVXP汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点25.66和高点25.73进行交易。
关注WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DVXP股票今天的价格是多少？
WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF股票今天的定价为25.70。它在25.66 - 25.73范围内交易，昨天的收盘价为25.80，交易量达到3。DVXP的实时价格图表显示了这些更新。
WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF股票是否支付股息？
WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF目前的价值为25.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.56%和USD。实时查看图表以跟踪DVXP走势。
如何购买DVXP股票？
您可以以25.70的当前价格购买WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF股票。订单通常设置在25.70或26.00附近，而3和0.16%显示市场活动。立即关注DVXP的实时图表更新。
如何投资DVXP股票？
投资WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF需要考虑年度范围23.78 - 27.62和当前价格25.70。许多人在以25.70或26.00下订单之前，会比较-0.70%和。实时查看DVXP价格图表，了解每日变化。
WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF的最高价格是27.62。在23.78 - 27.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF的绩效。
WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF股票的最低价格是多少？
WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF（DVXP）的最低价格为23.78。将其与当前的25.70和23.78 - 27.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DVXP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DVXP股票是什么时候拆分的？
WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.80和4.56%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.80
- 开盘价
- 25.66
- 卖价
- 25.70
- 买价
- 26.00
- 最低价
- 25.66
- 最高价
- 25.73
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.39%
- 月变化
- -0.70%
- 6个月变化
- -6.82%
- 年变化
- 4.56%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%