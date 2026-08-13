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DVXP: WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF

25.70 USD 0.10 (0.39%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DVXP汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点25.66和高点25.73进行交易。

关注WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DVXP股票今天的价格是多少？

WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF股票今天的定价为25.70。它在25.66 - 25.73范围内交易，昨天的收盘价为25.80，交易量达到3。DVXP的实时价格图表显示了这些更新。

WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF股票是否支付股息？

WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF目前的价值为25.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.56%和USD。实时查看图表以跟踪DVXP走势。

如何购买DVXP股票？

您可以以25.70的当前价格购买WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF股票。订单通常设置在25.70或26.00附近，而3和0.16%显示市场活动。立即关注DVXP的实时图表更新。

如何投资DVXP股票？

投资WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF需要考虑年度范围23.78 - 27.62和当前价格25.70。许多人在以25.70或26.00下订单之前，会比较-0.70%和。实时查看DVXP价格图表，了解每日变化。

WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF的最高价格是27.62。在23.78 - 27.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF的绩效。

WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF股票的最低价格是多少？

WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF（DVXP）的最低价格为23.78。将其与当前的25.70和23.78 - 27.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DVXP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DVXP股票是什么时候拆分的？

WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.80和4.56%中可见。

日范围
25.66 25.73
年范围
23.78 27.62
前一天收盘价
25.80
开盘价
25.66
卖价
25.70
买价
26.00
最低价
25.66
最高价
25.73
交易量
3
日变化
-0.39%
月变化
-0.70%
6个月变化
-6.82%
年变化
4.56%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%