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DVSP: WEBs Defined Volatility SPY ETF

30.15 USD 0.06 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DVSP за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.15, а максимальная — 30.15.

Следите за динамикой WEBs Defined Volatility SPY ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DVSP сегодня?

WEBs Defined Volatility SPY ETF (DVSP) сегодня оценивается на уровне 30.15. Инструмент торгуется в пределах 30.15 - 30.15, вчерашнее закрытие составило 30.09, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DVSP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WEBs Defined Volatility SPY ETF?

WEBs Defined Volatility SPY ETF в настоящее время оценивается в 30.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.65% и USD. Отслеживайте движения DVSP на графике в реальном времени.

Как купить акции DVSP?

Вы можете купить акции WEBs Defined Volatility SPY ETF (DVSP) по текущей цене 30.15. Ордера обычно размещаются около 30.15 или 30.45, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DVSP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DVSP?

Инвестирование в WEBs Defined Volatility SPY ETF предполагает учет годового диапазона 24.45 - 30.25 и текущей цены 30.15. Многие сравнивают 0.37% и 11.87% перед размещением ордеров на 30.15 или 30.45. Изучайте ежедневные изменения цены DVSP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WEBs Defined Volatility SPY ETF?

Самая высокая цена WEBs Defined Volatility SPY ETF (DVSP) за последний год составила 30.25. Акции заметно колебались в пределах 24.45 - 30.25, сравнение с 30.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WEBs Defined Volatility SPY ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WEBs Defined Volatility SPY ETF?

Самая низкая цена WEBs Defined Volatility SPY ETF (DVSP) за год составила 24.45. Сравнение с текущими 30.15 и 24.45 - 30.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DVSP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DVSP?

В прошлом WEBs Defined Volatility SPY ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.09 и 18.65% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.15 30.15
Годовой диапазон
24.45 30.25
Предыдущее закрытие
30.09
Open
30.15
Bid
30.15
Ask
30.45
Low
30.15
High
30.15
Объем
1
Дневное изменение
0.20%
Месячное изменение
0.37%
6-месячное изменение
11.87%
Годовое изменение
18.65%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%