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DVSP: WEBs Defined Volatility SPY ETF
Курс DVSP за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.15, а максимальная — 30.15.
Следите за динамикой WEBs Defined Volatility SPY ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DVSP сегодня?
WEBs Defined Volatility SPY ETF (DVSP) сегодня оценивается на уровне 30.15. Инструмент торгуется в пределах 30.15 - 30.15, вчерашнее закрытие составило 30.09, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DVSP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WEBs Defined Volatility SPY ETF?
WEBs Defined Volatility SPY ETF в настоящее время оценивается в 30.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.65% и USD. Отслеживайте движения DVSP на графике в реальном времени.
Как купить акции DVSP?
Вы можете купить акции WEBs Defined Volatility SPY ETF (DVSP) по текущей цене 30.15. Ордера обычно размещаются около 30.15 или 30.45, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DVSP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DVSP?
Инвестирование в WEBs Defined Volatility SPY ETF предполагает учет годового диапазона 24.45 - 30.25 и текущей цены 30.15. Многие сравнивают 0.37% и 11.87% перед размещением ордеров на 30.15 или 30.45. Изучайте ежедневные изменения цены DVSP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WEBs Defined Volatility SPY ETF?
Самая высокая цена WEBs Defined Volatility SPY ETF (DVSP) за последний год составила 30.25. Акции заметно колебались в пределах 24.45 - 30.25, сравнение с 30.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WEBs Defined Volatility SPY ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WEBs Defined Volatility SPY ETF?
Самая низкая цена WEBs Defined Volatility SPY ETF (DVSP) за год составила 24.45. Сравнение с текущими 30.15 и 24.45 - 30.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DVSP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DVSP?
В прошлом WEBs Defined Volatility SPY ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.09 и 18.65% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.09
- Open
- 30.15
- Bid
- 30.15
- Ask
- 30.45
- Low
- 30.15
- High
- 30.15
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- 0.37%
- 6-месячное изменение
- 11.87%
- Годовое изменение
- 18.65%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%