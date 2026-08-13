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DVSP: WEBs Defined Volatility SPY ETF

30.18 USD 0.03 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DVSP汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点30.18和高点30.37进行交易。

关注WEBs Defined Volatility SPY ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DVSP股票今天的价格是多少？

WEBs Defined Volatility SPY ETF股票今天的定价为30.18。它在30.18 - 30.37范围内交易，昨天的收盘价为30.15，交易量达到37。DVSP的实时价格图表显示了这些更新。

WEBs Defined Volatility SPY ETF股票是否支付股息？

WEBs Defined Volatility SPY ETF目前的价值为30.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.77%和USD。实时查看图表以跟踪DVSP走势。

如何购买DVSP股票？

您可以以30.18的当前价格购买WEBs Defined Volatility SPY ETF股票。订单通常设置在30.18或30.48附近，而37和-0.63%显示市场活动。立即关注DVSP的实时图表更新。

如何投资DVSP股票？

投资WEBs Defined Volatility SPY ETF需要考虑年度范围24.45 - 30.37和当前价格30.18。许多人在以30.18或30.48下订单之前，会比较0.47%和。实时查看DVSP价格图表，了解每日变化。

WEBs Defined Volatility SPY ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WEBs Defined Volatility SPY ETF的最高价格是30.37。在24.45 - 30.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WEBs Defined Volatility SPY ETF的绩效。

WEBs Defined Volatility SPY ETF股票的最低价格是多少？

WEBs Defined Volatility SPY ETF（DVSP）的最低价格为24.45。将其与当前的30.18和24.45 - 30.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DVSP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DVSP股票是什么时候拆分的？

WEBs Defined Volatility SPY ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.15和18.77%中可见。

日范围
30.18 30.37
年范围
24.45 30.37
前一天收盘价
30.15
开盘价
30.37
卖价
30.18
买价
30.48
最低价
30.18
最高价
30.37
交易量
37
日变化
0.10%
月变化
0.47%
6个月变化
11.99%
年变化
18.77%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%