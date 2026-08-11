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DVQQ: WEBs Defined Volatility QQQ ETF

31.70 USD 0.09 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DVQQ за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.70, а максимальная — 31.79.

Следите за динамикой WEBs Defined Volatility QQQ ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DVQQ сегодня?

WEBs Defined Volatility QQQ ETF (DVQQ) сегодня оценивается на уровне 31.70. Инструмент торгуется в пределах 31.70 - 31.79, вчерашнее закрытие составило 31.61, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DVQQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WEBs Defined Volatility QQQ ETF?

WEBs Defined Volatility QQQ ETF в настоящее время оценивается в 31.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.39% и USD. Отслеживайте движения DVQQ на графике в реальном времени.

Как купить акции DVQQ?

Вы можете купить акции WEBs Defined Volatility QQQ ETF (DVQQ) по текущей цене 31.70. Ордера обычно размещаются около 31.70 или 32.00, тогда как 4 и -0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DVQQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DVQQ?

Инвестирование в WEBs Defined Volatility QQQ ETF предполагает учет годового диапазона 24.04 - 33.08 и текущей цены 31.70. Многие сравнивают 4.34% и 19.85% перед размещением ордеров на 31.70 или 32.00. Изучайте ежедневные изменения цены DVQQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WEBs Defined Volatility QQQ ETF?

Самая высокая цена WEBs Defined Volatility QQQ ETF (DVQQ) за последний год составила 33.08. Акции заметно колебались в пределах 24.04 - 33.08, сравнение с 31.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WEBs Defined Volatility QQQ ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WEBs Defined Volatility QQQ ETF?

Самая низкая цена WEBs Defined Volatility QQQ ETF (DVQQ) за год составила 24.04. Сравнение с текущими 31.70 и 24.04 - 33.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DVQQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DVQQ?

В прошлом WEBs Defined Volatility QQQ ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.61 и 20.39% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.70 31.79
Годовой диапазон
24.04 33.08
Предыдущее закрытие
31.61
Open
31.79
Bid
31.70
Ask
32.00
Low
31.70
High
31.79
Объем
4
Дневное изменение
0.28%
Месячное изменение
4.34%
6-месячное изменение
19.85%
Годовое изменение
20.39%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%