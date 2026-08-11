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DVQQ: WEBs Defined Volatility QQQ ETF
Курс DVQQ за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.70, а максимальная — 31.79.
Следите за динамикой WEBs Defined Volatility QQQ ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DVQQ сегодня?
WEBs Defined Volatility QQQ ETF (DVQQ) сегодня оценивается на уровне 31.70. Инструмент торгуется в пределах 31.70 - 31.79, вчерашнее закрытие составило 31.61, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DVQQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WEBs Defined Volatility QQQ ETF?
WEBs Defined Volatility QQQ ETF в настоящее время оценивается в 31.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.39% и USD. Отслеживайте движения DVQQ на графике в реальном времени.
Как купить акции DVQQ?
Вы можете купить акции WEBs Defined Volatility QQQ ETF (DVQQ) по текущей цене 31.70. Ордера обычно размещаются около 31.70 или 32.00, тогда как 4 и -0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DVQQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DVQQ?
Инвестирование в WEBs Defined Volatility QQQ ETF предполагает учет годового диапазона 24.04 - 33.08 и текущей цены 31.70. Многие сравнивают 4.34% и 19.85% перед размещением ордеров на 31.70 или 32.00. Изучайте ежедневные изменения цены DVQQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WEBs Defined Volatility QQQ ETF?
Самая высокая цена WEBs Defined Volatility QQQ ETF (DVQQ) за последний год составила 33.08. Акции заметно колебались в пределах 24.04 - 33.08, сравнение с 31.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WEBs Defined Volatility QQQ ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WEBs Defined Volatility QQQ ETF?
Самая низкая цена WEBs Defined Volatility QQQ ETF (DVQQ) за год составила 24.04. Сравнение с текущими 31.70 и 24.04 - 33.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DVQQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DVQQ?
В прошлом WEBs Defined Volatility QQQ ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.61 и 20.39% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.61
- Open
- 31.79
- Bid
- 31.70
- Ask
- 32.00
- Low
- 31.70
- High
- 31.79
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.28%
- Месячное изменение
- 4.34%
- 6-месячное изменение
- 19.85%
- Годовое изменение
- 20.39%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%