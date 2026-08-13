报价部分
货币 / DVQQ
回到股票

DVQQ: WEBs Defined Volatility QQQ ETF

31.57 USD 0.13 (0.41%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DVQQ汇率已更改-0.41%。当日，交易品种以低点31.56和高点31.67进行交易。

关注WEBs Defined Volatility QQQ ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DVQQ股票今天的价格是多少？

WEBs Defined Volatility QQQ ETF股票今天的定价为31.57。它在31.56 - 31.67范围内交易，昨天的收盘价为31.70，交易量达到39。DVQQ的实时价格图表显示了这些更新。

WEBs Defined Volatility QQQ ETF股票是否支付股息？

WEBs Defined Volatility QQQ ETF目前的价值为31.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.90%和USD。实时查看图表以跟踪DVQQ走势。

如何购买DVQQ股票？

您可以以31.57的当前价格购买WEBs Defined Volatility QQQ ETF股票。订单通常设置在31.57或31.87附近，而39和-0.32%显示市场活动。立即关注DVQQ的实时图表更新。

如何投资DVQQ股票？

投资WEBs Defined Volatility QQQ ETF需要考虑年度范围24.04 - 33.08和当前价格31.57。许多人在以31.57或31.87下订单之前，会比较3.92%和。实时查看DVQQ价格图表，了解每日变化。

WEBs Defined Volatility QQQ ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WEBs Defined Volatility QQQ ETF的最高价格是33.08。在24.04 - 33.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WEBs Defined Volatility QQQ ETF的绩效。

WEBs Defined Volatility QQQ ETF股票的最低价格是多少？

WEBs Defined Volatility QQQ ETF（DVQQ）的最低价格为24.04。将其与当前的31.57和24.04 - 33.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DVQQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DVQQ股票是什么时候拆分的？

WEBs Defined Volatility QQQ ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.70和19.90%中可见。

日范围
31.56 31.67
年范围
24.04 33.08
前一天收盘价
31.70
开盘价
31.67
卖价
31.57
买价
31.87
最低价
31.56
最高价
31.67
交易量
39
日变化
-0.41%
月变化
3.92%
6个月变化
19.36%
年变化
19.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%