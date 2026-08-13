DVQQ: WEBs Defined Volatility QQQ ETF
今日DVQQ汇率已更改-0.41%。当日，交易品种以低点31.56和高点31.67进行交易。
关注WEBs Defined Volatility QQQ ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DVQQ股票今天的价格是多少？
WEBs Defined Volatility QQQ ETF股票今天的定价为31.57。它在31.56 - 31.67范围内交易，昨天的收盘价为31.70，交易量达到39。DVQQ的实时价格图表显示了这些更新。
WEBs Defined Volatility QQQ ETF股票是否支付股息？
WEBs Defined Volatility QQQ ETF目前的价值为31.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.90%和USD。实时查看图表以跟踪DVQQ走势。
如何购买DVQQ股票？
您可以以31.57的当前价格购买WEBs Defined Volatility QQQ ETF股票。订单通常设置在31.57或31.87附近，而39和-0.32%显示市场活动。立即关注DVQQ的实时图表更新。
如何投资DVQQ股票？
投资WEBs Defined Volatility QQQ ETF需要考虑年度范围24.04 - 33.08和当前价格31.57。许多人在以31.57或31.87下订单之前，会比较3.92%和。实时查看DVQQ价格图表，了解每日变化。
WEBs Defined Volatility QQQ ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WEBs Defined Volatility QQQ ETF的最高价格是33.08。在24.04 - 33.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WEBs Defined Volatility QQQ ETF的绩效。
WEBs Defined Volatility QQQ ETF股票的最低价格是多少？
WEBs Defined Volatility QQQ ETF（DVQQ）的最低价格为24.04。将其与当前的31.57和24.04 - 33.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DVQQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DVQQ股票是什么时候拆分的？
WEBs Defined Volatility QQQ ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.70和19.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.70
- 开盘价
- 31.67
- 卖价
- 31.57
- 买价
- 31.87
- 最低价
- 31.56
- 最高价
- 31.67
- 交易量
- 39
- 日变化
- -0.41%
- 月变化
- 3.92%
- 6个月变化
- 19.36%
- 年变化
- 19.90%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%