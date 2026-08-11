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DVIN: WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF

29.41 USD 0.26 (0.88%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DVIN за сегодня изменился на -0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.41, а максимальная — 29.41.

Следите за динамикой WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DVIN сегодня?

WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) сегодня оценивается на уровне 29.41. Инструмент торгуется в пределах 29.41 - 29.41, вчерашнее закрытие составило 29.67, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DVIN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF?

WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF в настоящее время оценивается в 29.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.02% и USD. Отслеживайте движения DVIN на графике в реальном времени.

Как купить акции DVIN?

Вы можете купить акции WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) по текущей цене 29.41. Ордера обычно размещаются около 29.41 или 29.71, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DVIN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DVIN?

Инвестирование в WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF предполагает учет годового диапазона 24.82 - 31.35 и текущей цены 29.41. Многие сравнивают -3.50% и 5.98% перед размещением ордеров на 29.41 или 29.71. Изучайте ежедневные изменения цены DVIN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF?

Самая высокая цена WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) за последний год составила 31.35. Акции заметно колебались в пределах 24.82 - 31.35, сравнение с 29.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF?

Самая низкая цена WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) за год составила 24.82. Сравнение с текущими 29.41 и 24.82 - 31.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DVIN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DVIN?

В прошлом WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.67 и 12.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.41 29.41
Годовой диапазон
24.82 31.35
Предыдущее закрытие
29.67
Open
29.41
Bid
29.41
Ask
29.71
Low
29.41
High
29.41
Объем
1
Дневное изменение
-0.88%
Месячное изменение
-3.50%
6-месячное изменение
5.98%
Годовое изменение
12.02%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%