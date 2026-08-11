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DVIN: WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF
Курс DVIN за сегодня изменился на -0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.41, а максимальная — 29.41.
Следите за динамикой WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DVIN сегодня?
WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) сегодня оценивается на уровне 29.41. Инструмент торгуется в пределах 29.41 - 29.41, вчерашнее закрытие составило 29.67, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DVIN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF?
WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF в настоящее время оценивается в 29.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.02% и USD. Отслеживайте движения DVIN на графике в реальном времени.
Как купить акции DVIN?
Вы можете купить акции WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) по текущей цене 29.41. Ордера обычно размещаются около 29.41 или 29.71, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DVIN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DVIN?
Инвестирование в WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF предполагает учет годового диапазона 24.82 - 31.35 и текущей цены 29.41. Многие сравнивают -3.50% и 5.98% перед размещением ордеров на 29.41 или 29.71. Изучайте ежедневные изменения цены DVIN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF?
Самая высокая цена WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) за последний год составила 31.35. Акции заметно колебались в пределах 24.82 - 31.35, сравнение с 29.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF?
Самая низкая цена WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) за год составила 24.82. Сравнение с текущими 29.41 и 24.82 - 31.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DVIN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DVIN?
В прошлом WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.67 и 12.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.67
- Open
- 29.41
- Bid
- 29.41
- Ask
- 29.71
- Low
- 29.41
- High
- 29.41
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.88%
- Месячное изменение
- -3.50%
- 6-месячное изменение
- 5.98%
- Годовое изменение
- 12.02%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%