DVIN: WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF
今日DVIN汇率已更改-0.88%。当日，交易品种以低点29.41和高点29.41进行交易。
关注WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- MN
常见问题解答
DVIN股票今天的价格是多少？
WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF股票今天的定价为29.41。它在29.41 - 29.41范围内交易，昨天的收盘价为29.67，交易量达到1。DVIN的实时价格图表显示了这些更新。
WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF股票是否支付股息？
WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF目前的价值为29.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.02%和USD。实时查看图表以跟踪DVIN走势。
如何购买DVIN股票？
您可以以29.41的当前价格购买WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF股票。订单通常设置在29.41或29.71附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DVIN的实时图表更新。
如何投资DVIN股票？
投资WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF需要考虑年度范围24.82 - 31.35和当前价格29.41。许多人在以29.41或29.71下订单之前，会比较-3.50%和。实时查看DVIN价格图表，了解每日变化。
WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF的最高价格是31.35。在24.82 - 31.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF的绩效。
WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF股票的最低价格是多少？
WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF（DVIN）的最低价格为24.82。将其与当前的29.41和24.82 - 31.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DVIN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DVIN股票是什么时候拆分的？
WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.67和12.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.67
- 开盘价
- 29.41
- 卖价
- 29.41
- 买价
- 29.71
- 最低价
- 29.41
- 最高价
- 29.41
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.88%
- 月变化
- -3.50%
- 6个月变化
- 5.98%
- 年变化
- 12.02%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%