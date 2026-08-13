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DVIN: WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF

29.41 USD 0.26 (0.88%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DVIN汇率已更改-0.88%。当日，交易品种以低点29.41和高点29.41进行交易。

关注WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DVIN股票今天的价格是多少？

WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF股票今天的定价为29.41。它在29.41 - 29.41范围内交易，昨天的收盘价为29.67，交易量达到1。DVIN的实时价格图表显示了这些更新。

WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF股票是否支付股息？

WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF目前的价值为29.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.02%和USD。实时查看图表以跟踪DVIN走势。

如何购买DVIN股票？

您可以以29.41的当前价格购买WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF股票。订单通常设置在29.41或29.71附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DVIN的实时图表更新。

如何投资DVIN股票？

投资WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF需要考虑年度范围24.82 - 31.35和当前价格29.41。许多人在以29.41或29.71下订单之前，会比较-3.50%和。实时查看DVIN价格图表，了解每日变化。

WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF的最高价格是31.35。在24.82 - 31.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF的绩效。

WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF股票的最低价格是多少？

WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF（DVIN）的最低价格为24.82。将其与当前的29.41和24.82 - 31.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DVIN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DVIN股票是什么时候拆分的？

WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.67和12.02%中可见。

日范围
29.41 29.41
年范围
24.82 31.35
前一天收盘价
29.67
开盘价
29.41
卖价
29.41
买价
29.71
最低价
29.41
最高价
29.41
交易量
1
日变化
-0.88%
月变化
-3.50%
6个月变化
5.98%
年变化
12.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%