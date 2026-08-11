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DUNK: Dana Unconstrained Equity ETF
Курс DUNK за сегодня изменился на 1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.55, а максимальная — 28.63.
Следите за динамикой Dana Unconstrained Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DUNK сегодня?
Dana Unconstrained Equity ETF (DUNK) сегодня оценивается на уровне 28.61. Инструмент торгуется в пределах 28.55 - 28.63, вчерашнее закрытие составило 28.25, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DUNK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dana Unconstrained Equity ETF?
Dana Unconstrained Equity ETF в настоящее время оценивается в 28.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.39% и USD. Отслеживайте движения DUNK на графике в реальном времени.
Как купить акции DUNK?
Вы можете купить акции Dana Unconstrained Equity ETF (DUNK) по текущей цене 28.61. Ордера обычно размещаются около 28.61 или 28.91, тогда как 11 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DUNK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DUNK?
Инвестирование в Dana Unconstrained Equity ETF предполагает учет годового диапазона 19.50 - 28.63 и текущей цены 28.61. Многие сравнивают 4.95% и 34.19% перед размещением ордеров на 28.61 или 28.91. Изучайте ежедневные изменения цены DUNK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Dana Unconstrained Equity ETF?
Самая высокая цена Dana Unconstrained Equity ETF (DUNK) за последний год составила 28.63. Акции заметно колебались в пределах 19.50 - 28.63, сравнение с 28.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dana Unconstrained Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Dana Unconstrained Equity ETF?
Самая низкая цена Dana Unconstrained Equity ETF (DUNK) за год составила 19.50. Сравнение с текущими 28.61 и 19.50 - 28.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DUNK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DUNK?
В прошлом Dana Unconstrained Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.25 и 14.39% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.25
- Open
- 28.57
- Bid
- 28.61
- Ask
- 28.91
- Low
- 28.55
- High
- 28.63
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 1.27%
- Месячное изменение
- 4.95%
- 6-месячное изменение
- 34.19%
- Годовое изменение
- 14.39%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%