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DUNK: Dana Unconstrained Equity ETF

28.61 USD 0.36 (1.27%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DUNK за сегодня изменился на 1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.55, а максимальная — 28.63.

Следите за динамикой Dana Unconstrained Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DUNK сегодня?

Dana Unconstrained Equity ETF (DUNK) сегодня оценивается на уровне 28.61. Инструмент торгуется в пределах 28.55 - 28.63, вчерашнее закрытие составило 28.25, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DUNK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dana Unconstrained Equity ETF?

Dana Unconstrained Equity ETF в настоящее время оценивается в 28.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.39% и USD. Отслеживайте движения DUNK на графике в реальном времени.

Как купить акции DUNK?

Вы можете купить акции Dana Unconstrained Equity ETF (DUNK) по текущей цене 28.61. Ордера обычно размещаются около 28.61 или 28.91, тогда как 11 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DUNK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DUNK?

Инвестирование в Dana Unconstrained Equity ETF предполагает учет годового диапазона 19.50 - 28.63 и текущей цены 28.61. Многие сравнивают 4.95% и 34.19% перед размещением ордеров на 28.61 или 28.91. Изучайте ежедневные изменения цены DUNK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Dana Unconstrained Equity ETF?

Самая высокая цена Dana Unconstrained Equity ETF (DUNK) за последний год составила 28.63. Акции заметно колебались в пределах 19.50 - 28.63, сравнение с 28.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dana Unconstrained Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Dana Unconstrained Equity ETF?

Самая низкая цена Dana Unconstrained Equity ETF (DUNK) за год составила 19.50. Сравнение с текущими 28.61 и 19.50 - 28.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DUNK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DUNK?

В прошлом Dana Unconstrained Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.25 и 14.39% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.55 28.63
Годовой диапазон
19.50 28.63
Предыдущее закрытие
28.25
Open
28.57
Bid
28.61
Ask
28.91
Low
28.55
High
28.63
Объем
11
Дневное изменение
1.27%
Месячное изменение
4.95%
6-месячное изменение
34.19%
Годовое изменение
14.39%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%