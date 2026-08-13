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DUNK: Dana Unconstrained Equity ETF

28.51 USD 0.10 (0.35%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DUNK汇率已更改-0.35%。当日，交易品种以低点28.42和高点28.75进行交易。

关注Dana Unconstrained Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DUNK股票今天的价格是多少？

Dana Unconstrained Equity ETF股票今天的定价为28.51。它在28.42 - 28.75范围内交易，昨天的收盘价为28.61，交易量达到28。DUNK的实时价格图表显示了这些更新。

Dana Unconstrained Equity ETF股票是否支付股息？

Dana Unconstrained Equity ETF目前的价值为28.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.99%和USD。实时查看图表以跟踪DUNK走势。

如何购买DUNK股票？

您可以以28.51的当前价格购买Dana Unconstrained Equity ETF股票。订单通常设置在28.51或28.81附近，而28和-0.80%显示市场活动。立即关注DUNK的实时图表更新。

如何投资DUNK股票？

投资Dana Unconstrained Equity ETF需要考虑年度范围19.50 - 28.75和当前价格28.51。许多人在以28.51或28.81下订单之前，会比较4.59%和。实时查看DUNK价格图表，了解每日变化。

Dana Unconstrained Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dana Unconstrained Equity ETF的最高价格是28.75。在19.50 - 28.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dana Unconstrained Equity ETF的绩效。

Dana Unconstrained Equity ETF股票的最低价格是多少？

Dana Unconstrained Equity ETF（DUNK）的最低价格为19.50。将其与当前的28.51和19.50 - 28.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DUNK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DUNK股票是什么时候拆分的？

Dana Unconstrained Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.61和13.99%中可见。

日范围
28.42 28.75
年范围
19.50 28.75
前一天收盘价
28.61
开盘价
28.74
卖价
28.51
买价
28.81
最低价
28.42
最高价
28.75
交易量
28
日变化
-0.35%
月变化
4.59%
6个月变化
33.72%
年变化
13.99%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%