DUNK: Dana Unconstrained Equity ETF
今日DUNK汇率已更改-0.35%。当日，交易品种以低点28.42和高点28.75进行交易。
关注Dana Unconstrained Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DUNK股票今天的价格是多少？
Dana Unconstrained Equity ETF股票今天的定价为28.51。它在28.42 - 28.75范围内交易，昨天的收盘价为28.61，交易量达到28。DUNK的实时价格图表显示了这些更新。
Dana Unconstrained Equity ETF股票是否支付股息？
Dana Unconstrained Equity ETF目前的价值为28.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.99%和USD。实时查看图表以跟踪DUNK走势。
如何购买DUNK股票？
您可以以28.51的当前价格购买Dana Unconstrained Equity ETF股票。订单通常设置在28.51或28.81附近，而28和-0.80%显示市场活动。立即关注DUNK的实时图表更新。
如何投资DUNK股票？
投资Dana Unconstrained Equity ETF需要考虑年度范围19.50 - 28.75和当前价格28.51。许多人在以28.51或28.81下订单之前，会比较4.59%和。实时查看DUNK价格图表，了解每日变化。
Dana Unconstrained Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Dana Unconstrained Equity ETF的最高价格是28.75。在19.50 - 28.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dana Unconstrained Equity ETF的绩效。
Dana Unconstrained Equity ETF股票的最低价格是多少？
Dana Unconstrained Equity ETF（DUNK）的最低价格为19.50。将其与当前的28.51和19.50 - 28.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DUNK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DUNK股票是什么时候拆分的？
Dana Unconstrained Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.61和13.99%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.61
- 开盘价
- 28.74
- 卖价
- 28.51
- 买价
- 28.81
- 最低价
- 28.42
- 最高价
- 28.75
- 交易量
- 28
- 日变化
- -0.35%
- 月变化
- 4.59%
- 6个月变化
- 33.72%
- 年变化
- 13.99%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%