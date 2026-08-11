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DUKZ: Ocean Park Diversified Income ETF
Курс DUKZ за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.18, а максимальная — 25.26.
Следите за динамикой Ocean Park Diversified Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DUKZ сегодня?
Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) сегодня оценивается на уровне 25.18. Инструмент торгуется в пределах 25.18 - 25.26, вчерашнее закрытие составило 25.30, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DUKZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ocean Park Diversified Income ETF?
Ocean Park Diversified Income ETF в настоящее время оценивается в 25.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.85% и USD. Отслеживайте движения DUKZ на графике в реальном времени.
Как купить акции DUKZ?
Вы можете купить акции Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) по текущей цене 25.18. Ордера обычно размещаются около 25.18 или 25.48, тогда как 14 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DUKZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DUKZ?
Инвестирование в Ocean Park Diversified Income ETF предполагает учет годового диапазона 24.72 - 25.94 и текущей цены 25.18. Многие сравнивают -0.20% и -1.41% перед размещением ордеров на 25.18 или 25.48. Изучайте ежедневные изменения цены DUKZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Ocean Park Diversified Income ETF?
Самая высокая цена Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) за последний год составила 25.94. Акции заметно колебались в пределах 24.72 - 25.94, сравнение с 25.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ocean Park Diversified Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Ocean Park Diversified Income ETF?
Самая низкая цена Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) за год составила 24.72. Сравнение с текущими 25.18 и 24.72 - 25.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DUKZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DUKZ?
В прошлом Ocean Park Diversified Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.30 и -1.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.30
- Open
- 25.22
- Bid
- 25.18
- Ask
- 25.48
- Low
- 25.18
- High
- 25.26
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- -0.47%
- Месячное изменение
- -0.20%
- 6-месячное изменение
- -1.41%
- Годовое изменение
- -1.85%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%