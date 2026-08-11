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DUKZ: Ocean Park Diversified Income ETF

25.18 USD 0.12 (0.47%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DUKZ за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.18, а максимальная — 25.26.

Следите за динамикой Ocean Park Diversified Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DUKZ сегодня?

Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) сегодня оценивается на уровне 25.18. Инструмент торгуется в пределах 25.18 - 25.26, вчерашнее закрытие составило 25.30, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DUKZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ocean Park Diversified Income ETF?

Ocean Park Diversified Income ETF в настоящее время оценивается в 25.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.85% и USD. Отслеживайте движения DUKZ на графике в реальном времени.

Как купить акции DUKZ?

Вы можете купить акции Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) по текущей цене 25.18. Ордера обычно размещаются около 25.18 или 25.48, тогда как 14 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DUKZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DUKZ?

Инвестирование в Ocean Park Diversified Income ETF предполагает учет годового диапазона 24.72 - 25.94 и текущей цены 25.18. Многие сравнивают -0.20% и -1.41% перед размещением ордеров на 25.18 или 25.48. Изучайте ежедневные изменения цены DUKZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Ocean Park Diversified Income ETF?

Самая высокая цена Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) за последний год составила 25.94. Акции заметно колебались в пределах 24.72 - 25.94, сравнение с 25.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ocean Park Diversified Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Ocean Park Diversified Income ETF?

Самая низкая цена Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) за год составила 24.72. Сравнение с текущими 25.18 и 24.72 - 25.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DUKZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DUKZ?

В прошлом Ocean Park Diversified Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.30 и -1.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.18 25.26
Годовой диапазон
24.72 25.94
Предыдущее закрытие
25.30
Open
25.22
Bid
25.18
Ask
25.48
Low
25.18
High
25.26
Объем
14
Дневное изменение
-0.47%
Месячное изменение
-0.20%
6-месячное изменение
-1.41%
Годовое изменение
-1.85%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%