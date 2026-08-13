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DUKZ: Ocean Park Diversified Income ETF

25.21 USD 0.03 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DUKZ汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点25.18和高点25.27进行交易。

关注Ocean Park Diversified Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DUKZ股票今天的价格是多少？

Ocean Park Diversified Income ETF股票今天的定价为25.21。它在25.18 - 25.27范围内交易，昨天的收盘价为25.18，交易量达到21。DUKZ的实时价格图表显示了这些更新。

Ocean Park Diversified Income ETF股票是否支付股息？

Ocean Park Diversified Income ETF目前的价值为25.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.73%和USD。实时查看图表以跟踪DUKZ走势。

如何购买DUKZ股票？

您可以以25.21的当前价格购买Ocean Park Diversified Income ETF股票。订单通常设置在25.21或25.51附近，而21和-0.24%显示市场活动。立即关注DUKZ的实时图表更新。

如何投资DUKZ股票？

投资Ocean Park Diversified Income ETF需要考虑年度范围24.72 - 25.94和当前价格25.21。许多人在以25.21或25.51下订单之前，会比较-0.08%和。实时查看DUKZ价格图表，了解每日变化。

Ocean Park Diversified Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Ocean Park Diversified Income ETF的最高价格是25.94。在24.72 - 25.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ocean Park Diversified Income ETF的绩效。

Ocean Park Diversified Income ETF股票的最低价格是多少？

Ocean Park Diversified Income ETF（DUKZ）的最低价格为24.72。将其与当前的25.21和24.72 - 25.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DUKZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DUKZ股票是什么时候拆分的？

Ocean Park Diversified Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.18和-1.73%中可见。

日范围
25.18 25.27
年范围
24.72 25.94
前一天收盘价
25.18
开盘价
25.27
卖价
25.21
买价
25.51
最低价
25.18
最高价
25.27
交易量
21
日变化
0.12%
月变化
-0.08%
6个月变化
-1.29%
年变化
-1.73%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%