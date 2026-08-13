DUKZ: Ocean Park Diversified Income ETF
今日DUKZ汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点25.18和高点25.27进行交易。
关注Ocean Park Diversified Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DUKZ股票今天的价格是多少？
Ocean Park Diversified Income ETF股票今天的定价为25.21。它在25.18 - 25.27范围内交易，昨天的收盘价为25.18，交易量达到21。DUKZ的实时价格图表显示了这些更新。
Ocean Park Diversified Income ETF股票是否支付股息？
Ocean Park Diversified Income ETF目前的价值为25.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.73%和USD。实时查看图表以跟踪DUKZ走势。
如何购买DUKZ股票？
您可以以25.21的当前价格购买Ocean Park Diversified Income ETF股票。订单通常设置在25.21或25.51附近，而21和-0.24%显示市场活动。立即关注DUKZ的实时图表更新。
如何投资DUKZ股票？
投资Ocean Park Diversified Income ETF需要考虑年度范围24.72 - 25.94和当前价格25.21。许多人在以25.21或25.51下订单之前，会比较-0.08%和。实时查看DUKZ价格图表，了解每日变化。
Ocean Park Diversified Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Ocean Park Diversified Income ETF的最高价格是25.94。在24.72 - 25.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ocean Park Diversified Income ETF的绩效。
Ocean Park Diversified Income ETF股票的最低价格是多少？
Ocean Park Diversified Income ETF（DUKZ）的最低价格为24.72。将其与当前的25.21和24.72 - 25.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DUKZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DUKZ股票是什么时候拆分的？
Ocean Park Diversified Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.18和-1.73%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.18
- 开盘价
- 25.27
- 卖价
- 25.21
- 买价
- 25.51
- 最低价
- 25.18
- 最高价
- 25.27
- 交易量
- 21
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- -0.08%
- 6个月变化
- -1.29%
- 年变化
- -1.73%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%