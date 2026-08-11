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DUKX: Ocean Park International ETF
Курс DUKX за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.84, а максимальная — 28.84.
Следите за динамикой Ocean Park International ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DUKX сегодня?
Ocean Park International ETF (DUKX) сегодня оценивается на уровне 28.84. Инструмент торгуется в пределах 28.84 - 28.84, вчерашнее закрытие составило 28.86, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DUKX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ocean Park International ETF?
Ocean Park International ETF в настоящее время оценивается в 28.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.18% и USD. Отслеживайте движения DUKX на графике в реальном времени.
Как купить акции DUKX?
Вы можете купить акции Ocean Park International ETF (DUKX) по текущей цене 28.84. Ордера обычно размещаются около 28.84 или 29.14, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DUKX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DUKX?
Инвестирование в Ocean Park International ETF предполагает учет годового диапазона 26.50 - 29.23 и текущей цены 28.84. Многие сравнивают 2.38% и 0.73% перед размещением ордеров на 28.84 или 29.14. Изучайте ежедневные изменения цены DUKX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Ocean Park International ETF?
Самая высокая цена Ocean Park International ETF (DUKX) за последний год составила 29.23. Акции заметно колебались в пределах 26.50 - 29.23, сравнение с 28.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ocean Park International ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Ocean Park International ETF?
Самая низкая цена Ocean Park International ETF (DUKX) за год составила 26.50. Сравнение с текущими 28.84 и 26.50 - 29.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DUKX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DUKX?
В прошлом Ocean Park International ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.86 и 1.18% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.86
- Open
- 28.84
- Bid
- 28.84
- Ask
- 29.14
- Low
- 28.84
- High
- 28.84
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- 2.38%
- 6-месячное изменение
- 0.73%
- Годовое изменение
- 1.18%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%