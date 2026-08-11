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DUKX: Ocean Park International ETF

28.84 USD 0.02 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DUKX за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.84, а максимальная — 28.84.

Следите за динамикой Ocean Park International ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DUKX сегодня?

Ocean Park International ETF (DUKX) сегодня оценивается на уровне 28.84. Инструмент торгуется в пределах 28.84 - 28.84, вчерашнее закрытие составило 28.86, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DUKX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ocean Park International ETF?

Ocean Park International ETF в настоящее время оценивается в 28.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.18% и USD. Отслеживайте движения DUKX на графике в реальном времени.

Как купить акции DUKX?

Вы можете купить акции Ocean Park International ETF (DUKX) по текущей цене 28.84. Ордера обычно размещаются около 28.84 или 29.14, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DUKX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DUKX?

Инвестирование в Ocean Park International ETF предполагает учет годового диапазона 26.50 - 29.23 и текущей цены 28.84. Многие сравнивают 2.38% и 0.73% перед размещением ордеров на 28.84 или 29.14. Изучайте ежедневные изменения цены DUKX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Ocean Park International ETF?

Самая высокая цена Ocean Park International ETF (DUKX) за последний год составила 29.23. Акции заметно колебались в пределах 26.50 - 29.23, сравнение с 28.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ocean Park International ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Ocean Park International ETF?

Самая низкая цена Ocean Park International ETF (DUKX) за год составила 26.50. Сравнение с текущими 28.84 и 26.50 - 29.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DUKX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DUKX?

В прошлом Ocean Park International ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.86 и 1.18% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.84 28.84
Годовой диапазон
26.50 29.23
Предыдущее закрытие
28.86
Open
28.84
Bid
28.84
Ask
29.14
Low
28.84
High
28.84
Объем
4
Дневное изменение
-0.07%
Месячное изменение
2.38%
6-месячное изменение
0.73%
Годовое изменение
1.18%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%