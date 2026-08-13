DUKX股票今天的价格是多少？ Ocean Park International ETF股票今天的定价为28.87。它在28.87 - 28.87范围内交易，昨天的收盘价为28.84，交易量达到2。DUKX的实时价格图表显示了这些更新。

Ocean Park International ETF股票是否支付股息？ Ocean Park International ETF目前的价值为28.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.28%和USD。实时查看图表以跟踪DUKX走势。

如何购买DUKX股票？ 您可以以28.87的当前价格购买Ocean Park International ETF股票。订单通常设置在28.87或29.17附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注DUKX的实时图表更新。

如何投资DUKX股票？ 投资Ocean Park International ETF需要考虑年度范围26.50 - 29.23和当前价格28.87。许多人在以28.87或29.17下订单之前，会比较2.48%和。实时查看DUKX价格图表，了解每日变化。

Ocean Park International ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Ocean Park International ETF的最高价格是29.23。在26.50 - 29.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ocean Park International ETF的绩效。

Ocean Park International ETF股票的最低价格是多少？ Ocean Park International ETF（DUKX）的最低价格为26.50。将其与当前的28.87和26.50 - 29.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DUKX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。