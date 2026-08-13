DUKX: Ocean Park International ETF
今日DUKX汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点28.87和高点28.87进行交易。
关注Ocean Park International ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DUKX股票今天的价格是多少？
Ocean Park International ETF股票今天的定价为28.87。它在28.87 - 28.87范围内交易，昨天的收盘价为28.84，交易量达到2。DUKX的实时价格图表显示了这些更新。
Ocean Park International ETF股票是否支付股息？
Ocean Park International ETF目前的价值为28.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.28%和USD。实时查看图表以跟踪DUKX走势。
如何购买DUKX股票？
您可以以28.87的当前价格购买Ocean Park International ETF股票。订单通常设置在28.87或29.17附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注DUKX的实时图表更新。
如何投资DUKX股票？
投资Ocean Park International ETF需要考虑年度范围26.50 - 29.23和当前价格28.87。许多人在以28.87或29.17下订单之前，会比较2.48%和。实时查看DUKX价格图表，了解每日变化。
Ocean Park International ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Ocean Park International ETF的最高价格是29.23。在26.50 - 29.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ocean Park International ETF的绩效。
Ocean Park International ETF股票的最低价格是多少？
Ocean Park International ETF（DUKX）的最低价格为26.50。将其与当前的28.87和26.50 - 29.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DUKX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DUKX股票是什么时候拆分的？
Ocean Park International ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.84和1.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.84
- 开盘价
- 28.87
- 卖价
- 28.87
- 买价
- 29.17
- 最低价
- 28.87
- 最高价
- 28.87
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 2.48%
- 6个月变化
- 0.84%
- 年变化
- 1.28%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%