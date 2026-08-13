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DUKX: Ocean Park International ETF

28.87 USD 0.03 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DUKX汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点28.87和高点28.87进行交易。

关注Ocean Park International ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DUKX股票今天的价格是多少？

Ocean Park International ETF股票今天的定价为28.87。它在28.87 - 28.87范围内交易，昨天的收盘价为28.84，交易量达到2。DUKX的实时价格图表显示了这些更新。

Ocean Park International ETF股票是否支付股息？

Ocean Park International ETF目前的价值为28.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.28%和USD。实时查看图表以跟踪DUKX走势。

如何购买DUKX股票？

您可以以28.87的当前价格购买Ocean Park International ETF股票。订单通常设置在28.87或29.17附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注DUKX的实时图表更新。

如何投资DUKX股票？

投资Ocean Park International ETF需要考虑年度范围26.50 - 29.23和当前价格28.87。许多人在以28.87或29.17下订单之前，会比较2.48%和。实时查看DUKX价格图表，了解每日变化。

Ocean Park International ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Ocean Park International ETF的最高价格是29.23。在26.50 - 29.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ocean Park International ETF的绩效。

Ocean Park International ETF股票的最低价格是多少？

Ocean Park International ETF（DUKX）的最低价格为26.50。将其与当前的28.87和26.50 - 29.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DUKX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DUKX股票是什么时候拆分的？

Ocean Park International ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.84和1.28%中可见。

日范围
28.87 28.87
年范围
26.50 29.23
前一天收盘价
28.84
开盘价
28.87
卖价
28.87
买价
29.17
最低价
28.87
最高价
28.87
交易量
2
日变化
0.10%
月变化
2.48%
6个月变化
0.84%
年变化
1.28%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%