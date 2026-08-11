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DUKQ: Ocean Park Domestic ETF
Курс DUKQ за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.11, а максимальная — 32.11.
Следите за динамикой Ocean Park Domestic ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DUKQ сегодня?
Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) сегодня оценивается на уровне 32.11. Инструмент торгуется в пределах 32.11 - 32.11, вчерашнее закрытие составило 31.98, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DUKQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ocean Park Domestic ETF?
Ocean Park Domestic ETF в настоящее время оценивается в 32.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.90% и USD. Отслеживайте движения DUKQ на графике в реальном времени.
Как купить акции DUKQ?
Вы можете купить акции Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) по текущей цене 32.11. Ордера обычно размещаются около 32.11 или 32.41, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DUKQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DUKQ?
Инвестирование в Ocean Park Domestic ETF предполагает учет годового диапазона 26.36 - 32.11 и текущей цены 32.11. Многие сравнивают 2.72% и 12.67% перед размещением ордеров на 32.11 или 32.41. Изучайте ежедневные изменения цены DUKQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Ocean Park Domestic ETF?
Самая высокая цена Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) за последний год составила 32.11. Акции заметно колебались в пределах 26.36 - 32.11, сравнение с 31.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ocean Park Domestic ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Ocean Park Domestic ETF?
Самая низкая цена Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) за год составила 26.36. Сравнение с текущими 32.11 и 26.36 - 32.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DUKQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DUKQ?
В прошлом Ocean Park Domestic ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.98 и 12.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.98
- Open
- 32.11
- Bid
- 32.11
- Ask
- 32.41
- Low
- 32.11
- High
- 32.11
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.41%
- Месячное изменение
- 2.72%
- 6-месячное изменение
- 12.67%
- Годовое изменение
- 12.90%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%