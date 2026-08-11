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DUKQ: Ocean Park Domestic ETF

32.11 USD 0.13 (0.41%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DUKQ за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.11, а максимальная — 32.11.

Следите за динамикой Ocean Park Domestic ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DUKQ сегодня?

Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) сегодня оценивается на уровне 32.11. Инструмент торгуется в пределах 32.11 - 32.11, вчерашнее закрытие составило 31.98, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DUKQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ocean Park Domestic ETF?

Ocean Park Domestic ETF в настоящее время оценивается в 32.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.90% и USD. Отслеживайте движения DUKQ на графике в реальном времени.

Как купить акции DUKQ?

Вы можете купить акции Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) по текущей цене 32.11. Ордера обычно размещаются около 32.11 или 32.41, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DUKQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DUKQ?

Инвестирование в Ocean Park Domestic ETF предполагает учет годового диапазона 26.36 - 32.11 и текущей цены 32.11. Многие сравнивают 2.72% и 12.67% перед размещением ордеров на 32.11 или 32.41. Изучайте ежедневные изменения цены DUKQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Ocean Park Domestic ETF?

Самая высокая цена Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) за последний год составила 32.11. Акции заметно колебались в пределах 26.36 - 32.11, сравнение с 31.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ocean Park Domestic ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Ocean Park Domestic ETF?

Самая низкая цена Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) за год составила 26.36. Сравнение с текущими 32.11 и 26.36 - 32.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DUKQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DUKQ?

В прошлом Ocean Park Domestic ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.98 и 12.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.11 32.11
Годовой диапазон
26.36 32.11
Предыдущее закрытие
31.98
Open
32.11
Bid
32.11
Ask
32.41
Low
32.11
High
32.11
Объем
1
Дневное изменение
0.41%
Месячное изменение
2.72%
6-месячное изменение
12.67%
Годовое изменение
12.90%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%