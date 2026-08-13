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DUKQ: Ocean Park Domestic ETF

32.06 USD 0.05 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DUKQ汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点32.03和高点32.12进行交易。

关注Ocean Park Domestic ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DUKQ股票今天的价格是多少？

Ocean Park Domestic ETF股票今天的定价为32.06。它在32.03 - 32.12范围内交易，昨天的收盘价为32.11，交易量达到6。DUKQ的实时价格图表显示了这些更新。

Ocean Park Domestic ETF股票是否支付股息？

Ocean Park Domestic ETF目前的价值为32.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.73%和USD。实时查看图表以跟踪DUKQ走势。

如何购买DUKQ股票？

您可以以32.06的当前价格购买Ocean Park Domestic ETF股票。订单通常设置在32.06或32.36附近，而6和-0.19%显示市场活动。立即关注DUKQ的实时图表更新。

如何投资DUKQ股票？

投资Ocean Park Domestic ETF需要考虑年度范围26.36 - 32.12和当前价格32.06。许多人在以32.06或32.36下订单之前，会比较2.56%和。实时查看DUKQ价格图表，了解每日变化。

Ocean Park Domestic ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Ocean Park Domestic ETF的最高价格是32.12。在26.36 - 32.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ocean Park Domestic ETF的绩效。

Ocean Park Domestic ETF股票的最低价格是多少？

Ocean Park Domestic ETF（DUKQ）的最低价格为26.36。将其与当前的32.06和26.36 - 32.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DUKQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DUKQ股票是什么时候拆分的？

Ocean Park Domestic ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.11和12.73%中可见。

日范围
32.03 32.12
年范围
26.36 32.12
前一天收盘价
32.11
开盘价
32.12
卖价
32.06
买价
32.36
最低价
32.03
最高价
32.12
交易量
6
日变化
-0.16%
月变化
2.56%
6个月变化
12.49%
年变化
12.73%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%