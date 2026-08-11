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DUKH: Ocean Park High Income ETF

23.72 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DUKH за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.72, а максимальная — 23.79.

Следите за динамикой Ocean Park High Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DUKH сегодня?

Ocean Park High Income ETF (DUKH) сегодня оценивается на уровне 23.72. Инструмент торгуется в пределах 23.72 - 23.79, вчерашнее закрытие составило 23.74, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DUKH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ocean Park High Income ETF?

Ocean Park High Income ETF в настоящее время оценивается в 23.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.30% и USD. Отслеживайте движения DUKH на графике в реальном времени.

Как купить акции DUKH?

Вы можете купить акции Ocean Park High Income ETF (DUKH) по текущей цене 23.72. Ордера обычно размещаются около 23.72 или 24.02, тогда как 34 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DUKH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DUKH?

Инвестирование в Ocean Park High Income ETF предполагает учет годового диапазона 23.68 - 24.63 и текущей цены 23.72. Многие сравнивают -0.25% и -2.83% перед размещением ордеров на 23.72 или 24.02. Изучайте ежедневные изменения цены DUKH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Ocean Park High Income ETF?

Самая высокая цена Ocean Park High Income ETF (DUKH) за последний год составила 24.63. Акции заметно колебались в пределах 23.68 - 24.63, сравнение с 23.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ocean Park High Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Ocean Park High Income ETF?

Самая низкая цена Ocean Park High Income ETF (DUKH) за год составила 23.68. Сравнение с текущими 23.72 и 23.68 - 24.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DUKH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DUKH?

В прошлом Ocean Park High Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.74 и -3.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.72 23.79
Годовой диапазон
23.68 24.63
Предыдущее закрытие
23.74
Open
23.75
Bid
23.72
Ask
24.02
Low
23.72
High
23.79
Объем
34
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
-0.25%
6-месячное изменение
-2.83%
Годовое изменение
-3.30%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%