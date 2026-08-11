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DUKH: Ocean Park High Income ETF
Курс DUKH за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.72, а максимальная — 23.79.
Следите за динамикой Ocean Park High Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DUKH сегодня?
Ocean Park High Income ETF (DUKH) сегодня оценивается на уровне 23.72. Инструмент торгуется в пределах 23.72 - 23.79, вчерашнее закрытие составило 23.74, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DUKH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ocean Park High Income ETF?
Ocean Park High Income ETF в настоящее время оценивается в 23.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.30% и USD. Отслеживайте движения DUKH на графике в реальном времени.
Как купить акции DUKH?
Вы можете купить акции Ocean Park High Income ETF (DUKH) по текущей цене 23.72. Ордера обычно размещаются около 23.72 или 24.02, тогда как 34 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DUKH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DUKH?
Инвестирование в Ocean Park High Income ETF предполагает учет годового диапазона 23.68 - 24.63 и текущей цены 23.72. Многие сравнивают -0.25% и -2.83% перед размещением ордеров на 23.72 или 24.02. Изучайте ежедневные изменения цены DUKH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Ocean Park High Income ETF?
Самая высокая цена Ocean Park High Income ETF (DUKH) за последний год составила 24.63. Акции заметно колебались в пределах 23.68 - 24.63, сравнение с 23.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ocean Park High Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Ocean Park High Income ETF?
Самая низкая цена Ocean Park High Income ETF (DUKH) за год составила 23.68. Сравнение с текущими 23.72 и 23.68 - 24.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DUKH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DUKH?
В прошлом Ocean Park High Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.74 и -3.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.74
- Open
- 23.75
- Bid
- 23.72
- Ask
- 24.02
- Low
- 23.72
- High
- 23.79
- Объем
- 34
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- -0.25%
- 6-месячное изменение
- -2.83%
- Годовое изменение
- -3.30%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%