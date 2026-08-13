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DUKH: Ocean Park High Income ETF

23.75 USD 0.03 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DUKH汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点23.73和高点23.79进行交易。

关注Ocean Park High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DUKH股票今天的价格是多少？

Ocean Park High Income ETF股票今天的定价为23.75。它在23.73 - 23.79范围内交易，昨天的收盘价为23.72，交易量达到12。DUKH的实时价格图表显示了这些更新。

Ocean Park High Income ETF股票是否支付股息？

Ocean Park High Income ETF目前的价值为23.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.18%和USD。实时查看图表以跟踪DUKH走势。

如何购买DUKH股票？

您可以以23.75的当前价格购买Ocean Park High Income ETF股票。订单通常设置在23.75或24.05附近，而12和-0.08%显示市场活动。立即关注DUKH的实时图表更新。

如何投资DUKH股票？

投资Ocean Park High Income ETF需要考虑年度范围23.68 - 24.63和当前价格23.75。许多人在以23.75或24.05下订单之前，会比较-0.13%和。实时查看DUKH价格图表，了解每日变化。

Ocean Park High Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Ocean Park High Income ETF的最高价格是24.63。在23.68 - 24.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ocean Park High Income ETF的绩效。

Ocean Park High Income ETF股票的最低价格是多少？

Ocean Park High Income ETF（DUKH）的最低价格为23.68。将其与当前的23.75和23.68 - 24.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DUKH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DUKH股票是什么时候拆分的？

Ocean Park High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.72和-3.18%中可见。

日范围
23.73 23.79
年范围
23.68 24.63
前一天收盘价
23.72
开盘价
23.77
卖价
23.75
买价
24.05
最低价
23.73
最高价
23.79
交易量
12
日变化
0.13%
月变化
-0.13%
6个月变化
-2.70%
年变化
-3.18%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%