DUKH: Ocean Park High Income ETF
今日DUKH汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点23.73和高点23.79进行交易。
关注Ocean Park High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DUKH股票今天的价格是多少？
Ocean Park High Income ETF股票今天的定价为23.75。它在23.73 - 23.79范围内交易，昨天的收盘价为23.72，交易量达到12。DUKH的实时价格图表显示了这些更新。
Ocean Park High Income ETF股票是否支付股息？
Ocean Park High Income ETF目前的价值为23.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.18%和USD。实时查看图表以跟踪DUKH走势。
如何购买DUKH股票？
您可以以23.75的当前价格购买Ocean Park High Income ETF股票。订单通常设置在23.75或24.05附近，而12和-0.08%显示市场活动。立即关注DUKH的实时图表更新。
如何投资DUKH股票？
投资Ocean Park High Income ETF需要考虑年度范围23.68 - 24.63和当前价格23.75。许多人在以23.75或24.05下订单之前，会比较-0.13%和。实时查看DUKH价格图表，了解每日变化。
Ocean Park High Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Ocean Park High Income ETF的最高价格是24.63。在23.68 - 24.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ocean Park High Income ETF的绩效。
Ocean Park High Income ETF股票的最低价格是多少？
Ocean Park High Income ETF（DUKH）的最低价格为23.68。将其与当前的23.75和23.68 - 24.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DUKH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DUKH股票是什么时候拆分的？
Ocean Park High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.72和-3.18%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.72
- 开盘价
- 23.77
- 卖价
- 23.75
- 买价
- 24.05
- 最低价
- 23.73
- 最高价
- 23.79
- 交易量
- 12
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- -0.13%
- 6个月变化
- -2.70%
- 年变化
- -3.18%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%