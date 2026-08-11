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DTCX: Datacentrex Inc

1.95 USD 0.10 (4.88%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DTCX за сегодня изменился на -4.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.91, а максимальная — 2.05.

Следите за динамикой Datacentrex Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DTCX сегодня?

Datacentrex Inc (DTCX) сегодня оценивается на уровне 1.95. Инструмент торгуется в пределах 1.91 - 2.05, вчерашнее закрытие составило 2.05, а торговый объем достиг 295. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DTCX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Datacentrex Inc?

Datacentrex Inc в настоящее время оценивается в 1.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -60.84% и USD. Отслеживайте движения DTCX на графике в реальном времени.

Как купить акции DTCX?

Вы можете купить акции Datacentrex Inc (DTCX) по текущей цене 1.95. Ордера обычно размещаются около 1.95 или 2.25, тогда как 295 и -2.50% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DTCX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DTCX?

Инвестирование в Datacentrex Inc предполагает учет годового диапазона 1.51 - 4.98 и текущей цены 1.95. Многие сравнивают 10.17% и 4.84% перед размещением ордеров на 1.95 или 2.25. Изучайте ежедневные изменения цены DTCX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Datacentrex Inc?

Самая высокая цена Datacentrex Inc (DTCX) за последний год составила 4.98. Акции заметно колебались в пределах 1.51 - 4.98, сравнение с 2.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Datacentrex Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Datacentrex Inc?

Самая низкая цена Datacentrex Inc (DTCX) за год составила 1.51. Сравнение с текущими 1.95 и 1.51 - 4.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DTCX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DTCX?

В прошлом Datacentrex Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.05 и -60.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.91 2.05
Годовой диапазон
1.51 4.98
Предыдущее закрытие
2.05
Open
2.00
Bid
1.95
Ask
2.25
Low
1.91
High
2.05
Объем
295
Дневное изменение
-4.88%
Месячное изменение
10.17%
6-месячное изменение
4.84%
Годовое изменение
-60.84%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%