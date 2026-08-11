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DTCX: Datacentrex Inc
Курс DTCX за сегодня изменился на -4.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.91, а максимальная — 2.05.
Следите за динамикой Datacentrex Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DTCX сегодня?
Datacentrex Inc (DTCX) сегодня оценивается на уровне 1.95. Инструмент торгуется в пределах 1.91 - 2.05, вчерашнее закрытие составило 2.05, а торговый объем достиг 295. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DTCX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Datacentrex Inc?
Datacentrex Inc в настоящее время оценивается в 1.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -60.84% и USD. Отслеживайте движения DTCX на графике в реальном времени.
Как купить акции DTCX?
Вы можете купить акции Datacentrex Inc (DTCX) по текущей цене 1.95. Ордера обычно размещаются около 1.95 или 2.25, тогда как 295 и -2.50% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DTCX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DTCX?
Инвестирование в Datacentrex Inc предполагает учет годового диапазона 1.51 - 4.98 и текущей цены 1.95. Многие сравнивают 10.17% и 4.84% перед размещением ордеров на 1.95 или 2.25. Изучайте ежедневные изменения цены DTCX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Datacentrex Inc?
Самая высокая цена Datacentrex Inc (DTCX) за последний год составила 4.98. Акции заметно колебались в пределах 1.51 - 4.98, сравнение с 2.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Datacentrex Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Datacentrex Inc?
Самая низкая цена Datacentrex Inc (DTCX) за год составила 1.51. Сравнение с текущими 1.95 и 1.51 - 4.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DTCX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DTCX?
В прошлом Datacentrex Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.05 и -60.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.05
- Open
- 2.00
- Bid
- 1.95
- Ask
- 2.25
- Low
- 1.91
- High
- 2.05
- Объем
- 295
- Дневное изменение
- -4.88%
- Месячное изменение
- 10.17%
- 6-месячное изменение
- 4.84%
- Годовое изменение
- -60.84%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%