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DTCX: Datacentrex Inc

1.93 USD 0.02 (1.03%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DTCX汇率已更改-1.03%。当日，交易品种以低点1.92和高点1.99进行交易。

关注Datacentrex Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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常见问题解答

DTCX股票今天的价格是多少？

Datacentrex Inc股票今天的定价为1.93。它在1.92 - 1.99范围内交易，昨天的收盘价为1.95，交易量达到126。DTCX的实时价格图表显示了这些更新。

Datacentrex Inc股票是否支付股息？

Datacentrex Inc目前的价值为1.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-61.24%和USD。实时查看图表以跟踪DTCX走势。

如何购买DTCX股票？

您可以以1.93的当前价格购买Datacentrex Inc股票。订单通常设置在1.93或2.23附近，而126和-1.03%显示市场活动。立即关注DTCX的实时图表更新。

如何投资DTCX股票？

投资Datacentrex Inc需要考虑年度范围1.51 - 4.98和当前价格1.93。许多人在以1.93或2.23下订单之前，会比较9.04%和。实时查看DTCX价格图表，了解每日变化。

Datacentrex Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Datacentrex Inc的最高价格是4.98。在1.51 - 4.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Datacentrex Inc的绩效。

Datacentrex Inc股票的最低价格是多少？

Datacentrex Inc（DTCX）的最低价格为1.51。将其与当前的1.93和1.51 - 4.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DTCX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DTCX股票是什么时候拆分的？

Datacentrex Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.95和-61.24%中可见。

日范围
1.92 1.99
年范围
1.51 4.98
前一天收盘价
1.95
开盘价
1.95
卖价
1.93
买价
2.23
最低价
1.92
最高价
1.99
交易量
126
日变化
-1.03%
月变化
9.04%
6个月变化
3.76%
年变化
-61.24%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%