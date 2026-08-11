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DTCR: Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

27.95 USD 0.36 (1.27%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DTCR за сегодня изменился на -1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.91, а максимальная — 28.26.

Следите за динамикой Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DTCR сегодня?

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) сегодня оценивается на уровне 27.95. Инструмент торгуется в пределах 27.91 - 28.26, вчерашнее закрытие составило 28.31, а торговый объем достиг 942. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DTCR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF?

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 27.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 49.95% и USD. Отслеживайте движения DTCR на графике в реальном времени.

Как купить акции DTCR?

Вы можете купить акции Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) по текущей цене 27.95. Ордера обычно размещаются около 27.95 или 28.25, тогда как 942 и -1.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DTCR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DTCR?

Инвестирование в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 18.13 - 32.78 и текущей цены 27.95. Многие сравнивают 1.90% и 11.80% перед размещением ордеров на 27.95 или 28.25. Изучайте ежедневные изменения цены DTCR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF?

Самая высокая цена Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) за последний год составила 32.78. Акции заметно колебались в пределах 18.13 - 32.78, сравнение с 28.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF?

Самая низкая цена Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) за год составила 18.13. Сравнение с текущими 27.95 и 18.13 - 32.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DTCR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DTCR?

В прошлом Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.31 и 49.95% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.91 28.26
Годовой диапазон
18.13 32.78
Предыдущее закрытие
28.31
Open
28.26
Bid
27.95
Ask
28.25
Low
27.91
High
28.26
Объем
942
Дневное изменение
-1.27%
Месячное изменение
1.90%
6-месячное изменение
11.80%
Годовое изменение
49.95%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%