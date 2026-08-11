- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DTCR: Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
Курс DTCR за сегодня изменился на -1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.91, а максимальная — 28.26.
Следите за динамикой Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DTCR сегодня?
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) сегодня оценивается на уровне 27.95. Инструмент торгуется в пределах 27.91 - 28.26, вчерашнее закрытие составило 28.31, а торговый объем достиг 942. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DTCR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF?
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 27.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 49.95% и USD. Отслеживайте движения DTCR на графике в реальном времени.
Как купить акции DTCR?
Вы можете купить акции Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) по текущей цене 27.95. Ордера обычно размещаются около 27.95 или 28.25, тогда как 942 и -1.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DTCR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DTCR?
Инвестирование в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 18.13 - 32.78 и текущей цены 27.95. Многие сравнивают 1.90% и 11.80% перед размещением ордеров на 27.95 или 28.25. Изучайте ежедневные изменения цены DTCR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF?
Самая высокая цена Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) за последний год составила 32.78. Акции заметно колебались в пределах 18.13 - 32.78, сравнение с 28.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF?
Самая низкая цена Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) за год составила 18.13. Сравнение с текущими 27.95 и 18.13 - 32.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DTCR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DTCR?
В прошлом Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.31 и 49.95% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.31
- Open
- 28.26
- Bid
- 27.95
- Ask
- 28.25
- Low
- 27.91
- High
- 28.26
- Объем
- 942
- Дневное изменение
- -1.27%
- Месячное изменение
- 1.90%
- 6-месячное изменение
- 11.80%
- Годовое изменение
- 49.95%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%