Курс DTCR за сегодня изменился на -1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.91, а максимальная — 28.26.

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