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DTCR: Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

28.01 USD 0.06 (0.21%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DTCR汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点27.97和高点28.18进行交易。

关注Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DTCR股票今天的价格是多少？

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF股票今天的定价为28.01。它在27.97 - 28.18范围内交易，昨天的收盘价为27.95，交易量达到1242。DTCR的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF股票是否支付股息？

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF目前的价值为28.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注50.27%和USD。实时查看图表以跟踪DTCR走势。

如何购买DTCR股票？

您可以以28.01的当前价格购买Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF股票。订单通常设置在28.01或28.31附近，而1242和-0.46%显示市场活动。立即关注DTCR的实时图表更新。

如何投资DTCR股票？

投资Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF需要考虑年度范围18.13 - 32.78和当前价格28.01。许多人在以28.01或28.31下订单之前，会比较2.11%和。实时查看DTCR价格图表，了解每日变化。

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF的最高价格是32.78。在18.13 - 32.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF的绩效。

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF（DTCR）的最低价格为18.13。将其与当前的28.01和18.13 - 32.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DTCR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DTCR股票是什么时候拆分的？

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.95和50.27%中可见。

日范围
27.97 28.18
年范围
18.13 32.78
前一天收盘价
27.95
开盘价
28.14
卖价
28.01
买价
28.31
最低价
27.97
最高价
28.18
交易量
1.242 K
日变化
0.21%
月变化
2.11%
6个月变化
12.04%
年变化
50.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%