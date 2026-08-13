DTCR: Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
今日DTCR汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点27.97和高点28.18进行交易。
关注Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DTCR股票今天的价格是多少？
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF股票今天的定价为28.01。它在27.97 - 28.18范围内交易，昨天的收盘价为27.95，交易量达到1242。DTCR的实时价格图表显示了这些更新。
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF股票是否支付股息？
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF目前的价值为28.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注50.27%和USD。实时查看图表以跟踪DTCR走势。
如何购买DTCR股票？
您可以以28.01的当前价格购买Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF股票。订单通常设置在28.01或28.31附近，而1242和-0.46%显示市场活动。立即关注DTCR的实时图表更新。
如何投资DTCR股票？
投资Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF需要考虑年度范围18.13 - 32.78和当前价格28.01。许多人在以28.01或28.31下订单之前，会比较2.11%和。实时查看DTCR价格图表，了解每日变化。
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF的最高价格是32.78。在18.13 - 32.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF的绩效。
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF（DTCR）的最低价格为18.13。将其与当前的28.01和18.13 - 32.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DTCR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DTCR股票是什么时候拆分的？
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.95和50.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.95
- 开盘价
- 28.14
- 卖价
- 28.01
- 买价
- 28.31
- 最低价
- 27.97
- 最高价
- 28.18
- 交易量
- 1.242 K
- 日变化
- 0.21%
- 月变化
- 2.11%
- 6个月变化
- 12.04%
- 年变化
- 50.27%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%