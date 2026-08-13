DTCR股票今天的价格是多少？ Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF股票今天的定价为28.01。它在27.97 - 28.18范围内交易，昨天的收盘价为27.95，交易量达到1242。DTCR的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF股票是否支付股息？ Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF目前的价值为28.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注50.27%和USD。实时查看图表以跟踪DTCR走势。

如何购买DTCR股票？ 您可以以28.01的当前价格购买Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF股票。订单通常设置在28.01或28.31附近，而1242和-0.46%显示市场活动。立即关注DTCR的实时图表更新。

如何投资DTCR股票？ 投资Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF需要考虑年度范围18.13 - 32.78和当前价格28.01。许多人在以28.01或28.31下订单之前，会比较2.11%和。实时查看DTCR价格图表，了解每日变化。

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF的最高价格是32.78。在18.13 - 32.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF的绩效。

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？ Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF（DTCR）的最低价格为18.13。将其与当前的28.01和18.13 - 32.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DTCR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。