DSTX: Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
Курс DSTX за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.79, а максимальная — 29.91.
Следите за динамикой Distillate International Fundamental Stability & Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DSTX
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DSTX сегодня?
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) сегодня оценивается на уровне 29.79. Инструмент торгуется в пределах -0.57%, вчерашнее закрытие составило 29.96, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DSTX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Distillate International Fundamental Stability & Value ETF?
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF в настоящее время оценивается в 29.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.64% и USD. Отслеживайте движения DSTX на графике в реальном времени.
Как купить акции DSTX?
Вы можете купить акции Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) по текущей цене 29.79. Ордера обычно размещаются около 29.79 или 30.09, тогда как 3 и -0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DSTX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DSTX?
Инвестирование в Distillate International Fundamental Stability & Value ETF предполагает учет годового диапазона 22.55 - 30.33 и текущей цены 29.79. Многие сравнивают 2.94% и 18.50% перед размещением ордеров на 29.79 или 30.09. Изучайте ежедневные изменения цены DSTX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Distillate International Fundamental Stability & Value ETF?
Самая высокая цена Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) за последний год составила 30.33. Акции заметно колебались в пределах 22.55 - 30.33, сравнение с 29.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Distillate International Fundamental Stability & Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Distillate International Fundamental Stability & Value ETF?
Самая низкая цена Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) за год составила 22.55. Сравнение с текущими 29.79 и 22.55 - 30.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DSTX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DSTX?
В прошлом Distillate International Fundamental Stability & Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.96 и 15.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.96
- Open
- 29.91
- Bid
- 29.79
- Ask
- 30.09
- Low
- 29.79
- High
- 29.91
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.57%
- Месячное изменение
- 2.94%
- 6-месячное изменение
- 18.50%
- Годовое изменение
- 15.64%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8