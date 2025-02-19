КотировкиРазделы
Валюты / DSTX
Назад в Рынок акций США

DSTX: Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

29.79 USD 0.17 (0.57%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DSTX за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.79, а максимальная — 29.91.

Следите за динамикой Distillate International Fundamental Stability & Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости DSTX

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DSTX сегодня?

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) сегодня оценивается на уровне 29.79. Инструмент торгуется в пределах -0.57%, вчерашнее закрытие составило 29.96, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DSTX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Distillate International Fundamental Stability & Value ETF?

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF в настоящее время оценивается в 29.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.64% и USD. Отслеживайте движения DSTX на графике в реальном времени.

Как купить акции DSTX?

Вы можете купить акции Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) по текущей цене 29.79. Ордера обычно размещаются около 29.79 или 30.09, тогда как 3 и -0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DSTX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DSTX?

Инвестирование в Distillate International Fundamental Stability & Value ETF предполагает учет годового диапазона 22.55 - 30.33 и текущей цены 29.79. Многие сравнивают 2.94% и 18.50% перед размещением ордеров на 29.79 или 30.09. Изучайте ежедневные изменения цены DSTX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Distillate International Fundamental Stability & Value ETF?

Самая высокая цена Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) за последний год составила 30.33. Акции заметно колебались в пределах 22.55 - 30.33, сравнение с 29.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Distillate International Fundamental Stability & Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Distillate International Fundamental Stability & Value ETF?

Самая низкая цена Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) за год составила 22.55. Сравнение с текущими 29.79 и 22.55 - 30.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DSTX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DSTX?

В прошлом Distillate International Fundamental Stability & Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.96 и 15.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.79 29.91
Годовой диапазон
22.55 30.33
Предыдущее закрытие
29.96
Open
29.91
Bid
29.79
Ask
30.09
Low
29.79
High
29.91
Объем
3
Дневное изменение
-0.57%
Месячное изменение
2.94%
6-месячное изменение
18.50%
Годовое изменение
15.64%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8