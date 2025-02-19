Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) сегодня оценивается на уровне 29.79. Инструмент торгуется в пределах -0.57%, вчерашнее закрытие составило 29.96, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DSTX в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Distillate International Fundamental Stability & Value ETF?

Самая высокая цена Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) за последний год составила 30.33. Акции заметно колебались в пределах 22.55 - 30.33, сравнение с 29.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Distillate International Fundamental Stability & Value ETF на графике в реальном времени.