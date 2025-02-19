KurseKategorien
DSTX: Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

29.79 USD 0.17 (0.57%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DSTX hat sich für heute um -0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.79 bis zu einem Hoch von 29.91 gehandelt.

Verfolgen Sie die Distillate International Fundamental Stability & Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von DSTX heute?

Die Aktie von Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) notiert heute bei 29.79. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.57% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 29.96 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von DSTX zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DSTX Dividenden?

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF wird derzeit mit 29.79 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 15.64% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DSTX zu verfolgen.

Wie kaufe ich DSTX-Aktien?

Sie können Aktien von Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) zum aktuellen Kurs von 29.79 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 29.79 oder 30.09 platziert, während 3 und -0.40% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DSTX auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DSTX-Aktien?

Bei einer Investition in Distillate International Fundamental Stability & Value ETF müssen die jährliche Spanne 22.55 - 30.33 und der aktuelle Kurs 29.79 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.94% und 18.50%, bevor sie Orders zu 29.79 oder 30.09 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DSTX.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Distillate International Fundamental Stability & Value ETF?

Der höchste Kurs von Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) im vergangenen Jahr lag bei 30.33. Innerhalb von 22.55 - 30.33 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 29.96 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Distillate International Fundamental Stability & Value ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Distillate International Fundamental Stability & Value ETF?

Der niedrigste Kurs von Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) im Laufe des Jahres betrug 22.55. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 29.79 und der Spanne 22.55 - 30.33 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DSTX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DSTX statt?

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 29.96 und 15.64% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
29.79 29.91
Jahresspanne
22.55 30.33
Vorheriger Schlusskurs
29.96
Eröffnung
29.91
Bid
29.79
Ask
30.09
Tief
29.79
Hoch
29.91
Volumen
3
Tagesänderung
-0.57%
Monatsänderung
2.94%
6-Monatsänderung
18.50%
Jahresänderung
15.64%
