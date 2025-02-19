QuotazioniSezioni
Valute / DSTX
DSTX: Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

29.79 USD 0.17 (0.57%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DSTX ha avuto una variazione del -0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.79 e ad un massimo di 29.91.

Segui le dinamiche di Distillate International Fundamental Stability & Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

DSTX News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DSTX oggi?

Oggi le azioni Distillate International Fundamental Stability & Value ETF sono prezzate a 29.79. Viene scambiato all'interno di -0.57%, la chiusura di ieri è stata 29.96 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DSTX mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Distillate International Fundamental Stability & Value ETF pagano dividendi?

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF è attualmente valutato a 29.79. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 15.64% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DSTX.

Come acquistare azioni DSTX?

Puoi acquistare azioni Distillate International Fundamental Stability & Value ETF al prezzo attuale di 29.79. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 29.79 o 30.09, mentre 3 e -0.40% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DSTX sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DSTX?

Investire in Distillate International Fundamental Stability & Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 22.55 - 30.33 e il prezzo attuale 29.79. Molti confrontano 2.94% e 18.50% prima di effettuare ordini su 29.79 o 30.09. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DSTX con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Distillate International Fundamental Stability & Value ETF?

Il prezzo massimo di Distillate International Fundamental Stability & Value ETF nell'ultimo anno è stato 30.33. All'interno di 22.55 - 30.33, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 29.96 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Distillate International Fundamental Stability & Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Distillate International Fundamental Stability & Value ETF?

Il prezzo più basso di Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) nel corso dell'anno è stato 22.55. Confrontandolo con gli attuali 29.79 e 22.55 - 30.33 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DSTX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DSTX?

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 29.96 e 15.64%.

Intervallo Giornaliero
29.79 29.91
Intervallo Annuale
22.55 30.33
Chiusura Precedente
29.96
Apertura
29.91
Bid
29.79
Ask
30.09
Minimo
29.79
Massimo
29.91
Volume
3
Variazione giornaliera
-0.57%
Variazione Mensile
2.94%
Variazione Semestrale
18.50%
Variazione Annuale
15.64%
