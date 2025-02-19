- Aperçu
DSTX: Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
Le taux de change de DSTX a changé de -0.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.79 et à un maximum de 29.91.
Suivez la dynamique Distillate International Fundamental Stability & Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DSTX aujourd'hui ?
L'action Distillate International Fundamental Stability & Value ETF est cotée à 29.79 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.57%, a clôturé hier à 29.96 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de DSTX présente ces mises à jour.
L'action Distillate International Fundamental Stability & Value ETF verse-t-elle des dividendes ?
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF est actuellement valorisé à 29.79. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 15.64% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DSTX.
Comment acheter des actions DSTX ?
Vous pouvez acheter des actions Distillate International Fundamental Stability & Value ETF au cours actuel de 29.79. Les ordres sont généralement placés à proximité de 29.79 ou de 30.09, le 3 et le -0.40% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DSTX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DSTX ?
Investir dans Distillate International Fundamental Stability & Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.55 - 30.33 et le prix actuel 29.79. Beaucoup comparent 2.94% et 18.50% avant de passer des ordres à 29.79 ou 30.09. Consultez le graphique du cours de DSTX en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Distillate International Fundamental Stability & Value ETF ?
Le cours le plus élevé de Distillate International Fundamental Stability & Value ETF l'année dernière était 30.33. Au cours de 22.55 - 30.33, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 29.96 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Distillate International Fundamental Stability & Value ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Distillate International Fundamental Stability & Value ETF ?
Le cours le plus bas de Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) sur l'année a été 22.55. Sa comparaison avec 29.79 et 22.55 - 30.33 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DSTX sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DSTX a-t-elle été divisée ?
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 29.96 et 15.64% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 29.96
- Ouverture
- 29.91
- Bid
- 29.79
- Ask
- 30.09
- Plus Bas
- 29.79
- Plus Haut
- 29.91
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- -0.57%
- Changement Mensuel
- 2.94%
- Changement à 6 Mois
- 18.50%
- Changement Annuel
- 15.64%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8