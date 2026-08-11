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DRNZ: REX ETF Trust - REX Drone ETF
Курс DRNZ за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.43, а максимальная — 23.85.
Следите за динамикой REX ETF Trust - REX Drone ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DRNZ сегодня?
REX ETF Trust - REX Drone ETF (DRNZ) сегодня оценивается на уровне 23.70. Инструмент торгуется в пределах 23.43 - 23.85, вчерашнее закрытие составило 23.58, а торговый объем достиг 287. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DRNZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям REX ETF Trust - REX Drone ETF?
REX ETF Trust - REX Drone ETF в настоящее время оценивается в 23.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.70% и USD. Отслеживайте движения DRNZ на графике в реальном времени.
Как купить акции DRNZ?
Вы можете купить акции REX ETF Trust - REX Drone ETF (DRNZ) по текущей цене 23.70. Ордера обычно размещаются около 23.70 или 24.00, тогда как 287 и 0.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DRNZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DRNZ?
Инвестирование в REX ETF Trust - REX Drone ETF предполагает учет годового диапазона 18.00 - 30.12 и текущей цены 23.70. Многие сравнивают 14.77% и -12.74% перед размещением ордеров на 23.70 или 24.00. Изучайте ежедневные изменения цены DRNZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции REX ETF Trust - REX Drone ETF?
Самая высокая цена REX ETF Trust - REX Drone ETF (DRNZ) за последний год составила 30.12. Акции заметно колебались в пределах 18.00 - 30.12, сравнение с 23.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику REX ETF Trust - REX Drone ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции REX ETF Trust - REX Drone ETF?
Самая низкая цена REX ETF Trust - REX Drone ETF (DRNZ) за год составила 18.00. Сравнение с текущими 23.70 и 18.00 - 30.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DRNZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DRNZ?
В прошлом REX ETF Trust - REX Drone ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.58 и -1.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.58
- Open
- 23.60
- Bid
- 23.70
- Ask
- 24.00
- Low
- 23.43
- High
- 23.85
- Объем
- 287
- Дневное изменение
- 0.51%
- Месячное изменение
- 14.77%
- 6-месячное изменение
- -12.74%
- Годовое изменение
- -1.70%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%