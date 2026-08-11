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DRNZ: REX ETF Trust - REX Drone ETF

23.70 USD 0.12 (0.51%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DRNZ за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.43, а максимальная — 23.85.

Следите за динамикой REX ETF Trust - REX Drone ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DRNZ сегодня?

REX ETF Trust - REX Drone ETF (DRNZ) сегодня оценивается на уровне 23.70. Инструмент торгуется в пределах 23.43 - 23.85, вчерашнее закрытие составило 23.58, а торговый объем достиг 287. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DRNZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям REX ETF Trust - REX Drone ETF?

REX ETF Trust - REX Drone ETF в настоящее время оценивается в 23.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.70% и USD. Отслеживайте движения DRNZ на графике в реальном времени.

Как купить акции DRNZ?

Вы можете купить акции REX ETF Trust - REX Drone ETF (DRNZ) по текущей цене 23.70. Ордера обычно размещаются около 23.70 или 24.00, тогда как 287 и 0.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DRNZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DRNZ?

Инвестирование в REX ETF Trust - REX Drone ETF предполагает учет годового диапазона 18.00 - 30.12 и текущей цены 23.70. Многие сравнивают 14.77% и -12.74% перед размещением ордеров на 23.70 или 24.00. Изучайте ежедневные изменения цены DRNZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции REX ETF Trust - REX Drone ETF?

Самая высокая цена REX ETF Trust - REX Drone ETF (DRNZ) за последний год составила 30.12. Акции заметно колебались в пределах 18.00 - 30.12, сравнение с 23.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику REX ETF Trust - REX Drone ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции REX ETF Trust - REX Drone ETF?

Самая низкая цена REX ETF Trust - REX Drone ETF (DRNZ) за год составила 18.00. Сравнение с текущими 23.70 и 18.00 - 30.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DRNZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DRNZ?

В прошлом REX ETF Trust - REX Drone ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.58 и -1.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.43 23.85
Годовой диапазон
18.00 30.12
Предыдущее закрытие
23.58
Open
23.60
Bid
23.70
Ask
24.00
Low
23.43
High
23.85
Объем
287
Дневное изменение
0.51%
Месячное изменение
14.77%
6-месячное изменение
-12.74%
Годовое изменение
-1.70%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%