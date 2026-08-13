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DRNZ: REX ETF Trust - REX Drone ETF

24.03 USD 0.33 (1.39%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DRNZ汇率已更改1.39%。当日，交易品种以低点23.54和高点24.07进行交易。

关注REX ETF Trust - REX Drone ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DRNZ股票今天的价格是多少？

REX ETF Trust - REX Drone ETF股票今天的定价为24.03。它在23.54 - 24.07范围内交易，昨天的收盘价为23.70，交易量达到261。DRNZ的实时价格图表显示了这些更新。

REX ETF Trust - REX Drone ETF股票是否支付股息？

REX ETF Trust - REX Drone ETF目前的价值为24.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.33%和USD。实时查看图表以跟踪DRNZ走势。

如何购买DRNZ股票？

您可以以24.03的当前价格购买REX ETF Trust - REX Drone ETF股票。订单通常设置在24.03或24.33附近，而261和1.48%显示市场活动。立即关注DRNZ的实时图表更新。

如何投资DRNZ股票？

投资REX ETF Trust - REX Drone ETF需要考虑年度范围18.00 - 30.12和当前价格24.03。许多人在以24.03或24.33下订单之前，会比较16.37%和。实时查看DRNZ价格图表，了解每日变化。

REX ETF Trust - REX Drone ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，REX ETF Trust - REX Drone ETF的最高价格是30.12。在18.00 - 30.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪REX ETF Trust - REX Drone ETF的绩效。

REX ETF Trust - REX Drone ETF股票的最低价格是多少？

REX ETF Trust - REX Drone ETF（DRNZ）的最低价格为18.00。将其与当前的24.03和18.00 - 30.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DRNZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DRNZ股票是什么时候拆分的？

REX ETF Trust - REX Drone ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.70和-0.33%中可见。

日范围
23.54 24.07
年范围
18.00 30.12
前一天收盘价
23.70
开盘价
23.68
卖价
24.03
买价
24.33
最低价
23.54
最高价
24.07
交易量
261
日变化
1.39%
月变化
16.37%
6个月变化
-11.52%
年变化
-0.33%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%