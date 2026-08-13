DRNZ股票今天的价格是多少？ REX ETF Trust - REX Drone ETF股票今天的定价为24.03。它在23.54 - 24.07范围内交易，昨天的收盘价为23.70，交易量达到261。DRNZ的实时价格图表显示了这些更新。

REX ETF Trust - REX Drone ETF股票是否支付股息？ REX ETF Trust - REX Drone ETF目前的价值为24.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.33%和USD。实时查看图表以跟踪DRNZ走势。

如何购买DRNZ股票？ 您可以以24.03的当前价格购买REX ETF Trust - REX Drone ETF股票。订单通常设置在24.03或24.33附近，而261和1.48%显示市场活动。立即关注DRNZ的实时图表更新。

如何投资DRNZ股票？ 投资REX ETF Trust - REX Drone ETF需要考虑年度范围18.00 - 30.12和当前价格24.03。许多人在以24.03或24.33下订单之前，会比较16.37%和。实时查看DRNZ价格图表，了解每日变化。

REX ETF Trust - REX Drone ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，REX ETF Trust - REX Drone ETF的最高价格是30.12。在18.00 - 30.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪REX ETF Trust - REX Drone ETF的绩效。

REX ETF Trust - REX Drone ETF股票的最低价格是多少？ REX ETF Trust - REX Drone ETF（DRNZ）的最低价格为18.00。将其与当前的24.03和18.00 - 30.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DRNZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。