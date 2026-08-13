DRNZ: REX ETF Trust - REX Drone ETF
今日DRNZ汇率已更改1.39%。当日，交易品种以低点23.54和高点24.07进行交易。
关注REX ETF Trust - REX Drone ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
DRNZ股票今天的价格是多少？
REX ETF Trust - REX Drone ETF股票今天的定价为24.03。它在23.54 - 24.07范围内交易，昨天的收盘价为23.70，交易量达到261。DRNZ的实时价格图表显示了这些更新。
REX ETF Trust - REX Drone ETF股票是否支付股息？
REX ETF Trust - REX Drone ETF目前的价值为24.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.33%和USD。实时查看图表以跟踪DRNZ走势。
如何购买DRNZ股票？
您可以以24.03的当前价格购买REX ETF Trust - REX Drone ETF股票。订单通常设置在24.03或24.33附近，而261和1.48%显示市场活动。立即关注DRNZ的实时图表更新。
如何投资DRNZ股票？
投资REX ETF Trust - REX Drone ETF需要考虑年度范围18.00 - 30.12和当前价格24.03。许多人在以24.03或24.33下订单之前，会比较16.37%和。实时查看DRNZ价格图表，了解每日变化。
REX ETF Trust - REX Drone ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，REX ETF Trust - REX Drone ETF的最高价格是30.12。在18.00 - 30.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪REX ETF Trust - REX Drone ETF的绩效。
REX ETF Trust - REX Drone ETF股票的最低价格是多少？
REX ETF Trust - REX Drone ETF（DRNZ）的最低价格为18.00。将其与当前的24.03和18.00 - 30.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DRNZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DRNZ股票是什么时候拆分的？
REX ETF Trust - REX Drone ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.70和-0.33%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.70
- 开盘价
- 23.68
- 卖价
- 24.03
- 买价
- 24.33
- 最低价
- 23.54
- 最高价
- 24.07
- 交易量
- 261
- 日变化
- 1.39%
- 月变化
- 16.37%
- 6个月变化
- -11.52%
- 年变化
- -0.33%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%