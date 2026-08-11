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DRGN: Themes China Generative Artificial Intelligence ETF

37.07 USD 0.27 (0.72%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DRGN за сегодня изменился на -0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.74, а максимальная — 37.12.

Следите за динамикой Themes China Generative Artificial Intelligence ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DRGN сегодня?

Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) сегодня оценивается на уровне 37.07. Инструмент торгуется в пределах 36.74 - 37.12, вчерашнее закрытие составило 37.34, а торговый объем достиг 30. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DRGN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes China Generative Artificial Intelligence ETF?

Themes China Generative Artificial Intelligence ETF в настоящее время оценивается в 37.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.62% и USD. Отслеживайте движения DRGN на графике в реальном времени.

Как купить акции DRGN?

Вы можете купить акции Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) по текущей цене 37.07. Ордера обычно размещаются около 37.07 или 37.37, тогда как 30 и 0.76% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DRGN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DRGN?

Инвестирование в Themes China Generative Artificial Intelligence ETF предполагает учет годового диапазона 30.07 - 40.93 и текущей цены 37.07. Многие сравнивают 4.31% и 12.23% перед размещением ордеров на 37.07 или 37.37. Изучайте ежедневные изменения цены DRGN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Themes China Generative Artificial Intelligence ETF?

Самая высокая цена Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) за последний год составила 40.93. Акции заметно колебались в пределах 30.07 - 40.93, сравнение с 37.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes China Generative Artificial Intelligence ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Themes China Generative Artificial Intelligence ETF?

Самая низкая цена Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) за год составила 30.07. Сравнение с текущими 37.07 и 30.07 - 40.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DRGN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DRGN?

В прошлом Themes China Generative Artificial Intelligence ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.34 и 10.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.74 37.12
Годовой диапазон
30.07 40.93
Предыдущее закрытие
37.34
Open
36.79
Bid
37.07
Ask
37.37
Low
36.74
High
37.12
Объем
30
Дневное изменение
-0.72%
Месячное изменение
4.31%
6-месячное изменение
12.23%
Годовое изменение
10.62%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%