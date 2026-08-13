DRGN: Themes China Generative Artificial Intelligence ETF
今日DRGN汇率已更改-2.24%。当日，交易品种以低点36.14和高点36.34进行交易。
关注Themes China Generative Artificial Intelligence ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DRGN股票今天的价格是多少？
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF股票今天的定价为36.24。它在36.14 - 36.34范围内交易，昨天的收盘价为37.07，交易量达到16。DRGN的实时价格图表显示了这些更新。
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF股票是否支付股息？
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF目前的价值为36.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.15%和USD。实时查看图表以跟踪DRGN走势。
如何购买DRGN股票？
您可以以36.24的当前价格购买Themes China Generative Artificial Intelligence ETF股票。订单通常设置在36.24或36.54附近，而16和0.00%显示市场活动。立即关注DRGN的实时图表更新。
如何投资DRGN股票？
投资Themes China Generative Artificial Intelligence ETF需要考虑年度范围30.07 - 40.93和当前价格36.24。许多人在以36.24或36.54下订单之前，会比较1.97%和。实时查看DRGN价格图表，了解每日变化。
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Themes China Generative Artificial Intelligence ETF的最高价格是40.93。在30.07 - 40.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes China Generative Artificial Intelligence ETF的绩效。
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF股票的最低价格是多少？
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF（DRGN）的最低价格为30.07。将其与当前的36.24和30.07 - 40.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DRGN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DRGN股票是什么时候拆分的？
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.07和8.15%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.07
- 开盘价
- 36.24
- 卖价
- 36.24
- 买价
- 36.54
- 最低价
- 36.14
- 最高价
- 36.34
- 交易量
- 16
- 日变化
- -2.24%
- 月变化
- 1.97%
- 6个月变化
- 9.72%
- 年变化
- 8.15%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%