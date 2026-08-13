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DRGN: Themes China Generative Artificial Intelligence ETF

36.24 USD 0.83 (2.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DRGN汇率已更改-2.24%。当日，交易品种以低点36.14和高点36.34进行交易。

关注Themes China Generative Artificial Intelligence ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DRGN股票今天的价格是多少？

Themes China Generative Artificial Intelligence ETF股票今天的定价为36.24。它在36.14 - 36.34范围内交易，昨天的收盘价为37.07，交易量达到16。DRGN的实时价格图表显示了这些更新。

Themes China Generative Artificial Intelligence ETF股票是否支付股息？

Themes China Generative Artificial Intelligence ETF目前的价值为36.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.15%和USD。实时查看图表以跟踪DRGN走势。

如何购买DRGN股票？

您可以以36.24的当前价格购买Themes China Generative Artificial Intelligence ETF股票。订单通常设置在36.24或36.54附近，而16和0.00%显示市场活动。立即关注DRGN的实时图表更新。

如何投资DRGN股票？

投资Themes China Generative Artificial Intelligence ETF需要考虑年度范围30.07 - 40.93和当前价格36.24。许多人在以36.24或36.54下订单之前，会比较1.97%和。实时查看DRGN价格图表，了解每日变化。

Themes China Generative Artificial Intelligence ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Themes China Generative Artificial Intelligence ETF的最高价格是40.93。在30.07 - 40.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes China Generative Artificial Intelligence ETF的绩效。

Themes China Generative Artificial Intelligence ETF股票的最低价格是多少？

Themes China Generative Artificial Intelligence ETF（DRGN）的最低价格为30.07。将其与当前的36.24和30.07 - 40.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DRGN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DRGN股票是什么时候拆分的？

Themes China Generative Artificial Intelligence ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.07和8.15%中可见。

日范围
36.14 36.34
年范围
30.07 40.93
前一天收盘价
37.07
开盘价
36.24
卖价
36.24
买价
36.54
最低价
36.14
最高价
36.34
交易量
16
日变化
-2.24%
月变化
1.97%
6个月变化
9.72%
年变化
8.15%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%