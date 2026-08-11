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DRAI: Draco Evolution AI ETF
Курс DRAI за сегодня изменился на 1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.85, а максимальная — 33.94.
Следите за динамикой Draco Evolution AI ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DRAI сегодня?
Draco Evolution AI ETF (DRAI) сегодня оценивается на уровне 33.94. Инструмент торгуется в пределах 33.85 - 33.94, вчерашнее закрытие составило 33.60, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DRAI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Draco Evolution AI ETF?
Draco Evolution AI ETF в настоящее время оценивается в 33.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.32% и USD. Отслеживайте движения DRAI на графике в реальном времени.
Как купить акции DRAI?
Вы можете купить акции Draco Evolution AI ETF (DRAI) по текущей цене 33.94. Ордера обычно размещаются около 33.94 или 34.24, тогда как 6 и 0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DRAI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DRAI?
Инвестирование в Draco Evolution AI ETF предполагает учет годового диапазона 28.88 - 36.01 и текущей цены 33.94. Многие сравнивают 2.44% и 13.89% перед размещением ордеров на 33.94 или 34.24. Изучайте ежедневные изменения цены DRAI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Draco Evolution AI ETF?
Самая высокая цена Draco Evolution AI ETF (DRAI) за последний год составила 36.01. Акции заметно колебались в пределах 28.88 - 36.01, сравнение с 33.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Draco Evolution AI ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Draco Evolution AI ETF?
Самая низкая цена Draco Evolution AI ETF (DRAI) за год составила 28.88. Сравнение с текущими 33.94 и 28.88 - 36.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DRAI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DRAI?
В прошлом Draco Evolution AI ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.60 и 13.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.60
- Open
- 33.85
- Bid
- 33.94
- Ask
- 34.24
- Low
- 33.85
- High
- 33.94
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 1.01%
- Месячное изменение
- 2.44%
- 6-месячное изменение
- 13.89%
- Годовое изменение
- 13.32%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%