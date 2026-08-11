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DRAI: Draco Evolution AI ETF

33.94 USD 0.34 (1.01%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DRAI за сегодня изменился на 1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.85, а максимальная — 33.94.

Следите за динамикой Draco Evolution AI ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DRAI сегодня?

Draco Evolution AI ETF (DRAI) сегодня оценивается на уровне 33.94. Инструмент торгуется в пределах 33.85 - 33.94, вчерашнее закрытие составило 33.60, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DRAI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Draco Evolution AI ETF?

Draco Evolution AI ETF в настоящее время оценивается в 33.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.32% и USD. Отслеживайте движения DRAI на графике в реальном времени.

Как купить акции DRAI?

Вы можете купить акции Draco Evolution AI ETF (DRAI) по текущей цене 33.94. Ордера обычно размещаются около 33.94 или 34.24, тогда как 6 и 0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DRAI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DRAI?

Инвестирование в Draco Evolution AI ETF предполагает учет годового диапазона 28.88 - 36.01 и текущей цены 33.94. Многие сравнивают 2.44% и 13.89% перед размещением ордеров на 33.94 или 34.24. Изучайте ежедневные изменения цены DRAI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Draco Evolution AI ETF?

Самая высокая цена Draco Evolution AI ETF (DRAI) за последний год составила 36.01. Акции заметно колебались в пределах 28.88 - 36.01, сравнение с 33.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Draco Evolution AI ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Draco Evolution AI ETF?

Самая низкая цена Draco Evolution AI ETF (DRAI) за год составила 28.88. Сравнение с текущими 33.94 и 28.88 - 36.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DRAI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DRAI?

В прошлом Draco Evolution AI ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.60 и 13.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.85 33.94
Годовой диапазон
28.88 36.01
Предыдущее закрытие
33.60
Open
33.85
Bid
33.94
Ask
34.24
Low
33.85
High
33.94
Объем
6
Дневное изменение
1.01%
Месячное изменение
2.44%
6-месячное изменение
13.89%
Годовое изменение
13.32%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%