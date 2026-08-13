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DRAI: Draco Evolution AI ETF

33.94 USD 0.34 (1.01%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DRAI汇率已更改1.01%。当日，交易品种以低点33.85和高点33.94进行交易。

关注Draco Evolution AI ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DRAI股票今天的价格是多少？

Draco Evolution AI ETF股票今天的定价为33.94。它在33.85 - 33.94范围内交易，昨天的收盘价为33.60，交易量达到6。DRAI的实时价格图表显示了这些更新。

Draco Evolution AI ETF股票是否支付股息？

Draco Evolution AI ETF目前的价值为33.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.32%和USD。实时查看图表以跟踪DRAI走势。

如何购买DRAI股票？

您可以以33.94的当前价格购买Draco Evolution AI ETF股票。订单通常设置在33.94或34.24附近，而6和0.27%显示市场活动。立即关注DRAI的实时图表更新。

如何投资DRAI股票？

投资Draco Evolution AI ETF需要考虑年度范围28.88 - 36.01和当前价格33.94。许多人在以33.94或34.24下订单之前，会比较2.44%和。实时查看DRAI价格图表，了解每日变化。

Draco Evolution AI ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Draco Evolution AI ETF的最高价格是36.01。在28.88 - 36.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Draco Evolution AI ETF的绩效。

Draco Evolution AI ETF股票的最低价格是多少？

Draco Evolution AI ETF（DRAI）的最低价格为28.88。将其与当前的33.94和28.88 - 36.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DRAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DRAI股票是什么时候拆分的？

Draco Evolution AI ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.60和13.32%中可见。

日范围
33.85 33.94
年范围
28.88 36.01
前一天收盘价
33.60
开盘价
33.85
卖价
33.94
买价
34.24
最低价
33.85
最高价
33.94
交易量
6
日变化
1.01%
月变化
2.44%
6个月变化
13.89%
年变化
13.32%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%