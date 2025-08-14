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DPG: Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc

14.38 USD 0.20 (1.37%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DPG за сегодня изменился на -1.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.38, а максимальная — 14.55.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DPG сегодня?

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) сегодня оценивается на уровне 14.38. Инструмент торгуется в пределах 14.38 - 14.55, вчерашнее закрытие составило 14.58, а торговый объем достиг 119. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DPG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc?

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc в настоящее время оценивается в 14.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.73% и USD. Отслеживайте движения DPG на графике в реальном времени.

Как купить акции DPG?

Вы можете купить акции Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) по текущей цене 14.38. Ордера обычно размещаются около 14.38 или 14.68, тогда как 119 и -0.96% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DPG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DPG?

Инвестирование в Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc предполагает учет годового диапазона 12.36 - 15.14 и текущей цены 14.38. Многие сравнивают -0.69% и -2.71% перед размещением ордеров на 14.38 или 14.68. Изучайте ежедневные изменения цены DPG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc?

Самая высокая цена Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) за последний год составила 15.14. Акции заметно колебались в пределах 12.36 - 15.14, сравнение с 14.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc?

Самая низкая цена Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) за год составила 12.36. Сравнение с текущими 14.38 и 12.36 - 15.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DPG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DPG?

В прошлом Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.58 и 11.73% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.38 14.55
Годовой диапазон
12.36 15.14
Предыдущее закрытие
14.58
Open
14.52
Bid
14.38
Ask
14.68
Low
14.38
High
14.55
Объем
119
Дневное изменение
-1.37%
Месячное изменение
-0.69%
6-месячное изменение
-2.71%
Годовое изменение
11.73%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%