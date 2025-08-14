- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DPG: Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc
Курс DPG за сегодня изменился на -1.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.38, а максимальная — 14.55.
Следите за динамикой Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DPG
- 2 Infrastructure Closed-End Funds For The Long-Term
- DGP узнала о планах США направить в Польшу 5 тыс. военных
- CEF Weekly Review: SCOTUS Rules Against Saba
- The Start Of A Semi-Rotation? Then Buy DPG (NYSE:DPG)
- Фонд Duff & Phelps повышает ежемесячные выплаты на 7,1%
- Closed-End Funds: Looking For Infrastructure Opportunities With AI Driving Them Higher
- DPG: Renewed Catalyst Increases Growth Potential (Rating Upgrade) (NYSE:DPG)
- 4 Closed-End Fund Buys In The Month Of February 2026
- Closed-End Funds: My Top 10 Holdings February 2026
- ASGI: Solid Portfolio, Performance, And Yield, But Terrible Price (Downgrade) (NYSE:ASGI)
- BUI: Reasons For Optimism, But The Current Price Is Too High (NYSE:BUI)
- 3 Closed-End Fund Buys In The Month Of December 2025
- DPG: Defensive Monthly Dividends From Infrastructure (NYSE:DPG)
- Look Behind The Scenes And ZTR Offers Much Better Appreciation Potential Than GUT
- GUT: Massive Premium Isn't Justified By Earnings (NYSE:GUT)
- DPG CEF: Solid Infrastructure Fund But Underperforms Peers (NYSE:DPG)
- 4 Closed-End Fund Buys (And 1 Sell) In The Month Of September 2025
- 5 Closed-End Fund Buys In The Month Of July 2025
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DPG сегодня?
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) сегодня оценивается на уровне 14.38. Инструмент торгуется в пределах 14.38 - 14.55, вчерашнее закрытие составило 14.58, а торговый объем достиг 119. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DPG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc?
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc в настоящее время оценивается в 14.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.73% и USD. Отслеживайте движения DPG на графике в реальном времени.
Как купить акции DPG?
Вы можете купить акции Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) по текущей цене 14.38. Ордера обычно размещаются около 14.38 или 14.68, тогда как 119 и -0.96% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DPG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DPG?
Инвестирование в Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc предполагает учет годового диапазона 12.36 - 15.14 и текущей цены 14.38. Многие сравнивают -0.69% и -2.71% перед размещением ордеров на 14.38 или 14.68. Изучайте ежедневные изменения цены DPG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc?
Самая высокая цена Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) за последний год составила 15.14. Акции заметно колебались в пределах 12.36 - 15.14, сравнение с 14.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc?
Самая низкая цена Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) за год составила 12.36. Сравнение с текущими 14.38 и 12.36 - 15.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DPG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DPG?
В прошлом Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.58 и 11.73% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.58
- Open
- 14.52
- Bid
- 14.38
- Ask
- 14.68
- Low
- 14.38
- High
- 14.55
- Объем
- 119
- Дневное изменение
- -1.37%
- Месячное изменение
- -0.69%
- 6-месячное изменение
- -2.71%
- Годовое изменение
- 11.73%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%