DPG: Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc
今日DPG汇率已更改1.04%。当日，交易品种以低点14.36和高点14.60进行交易。
关注Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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- M30
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常见问题解答
DPG股票今天的价格是多少？
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc股票今天的定价为14.53。它在14.36 - 14.60范围内交易，昨天的收盘价为14.38，交易量达到109。DPG的实时价格图表显示了这些更新。
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc股票是否支付股息？
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc目前的价值为14.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.90%和USD。实时查看图表以跟踪DPG走势。
如何购买DPG股票？
您可以以14.53的当前价格购买Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc股票。订单通常设置在14.53或14.83附近，而109和0.76%显示市场活动。立即关注DPG的实时图表更新。
如何投资DPG股票？
投资Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc需要考虑年度范围12.36 - 15.14和当前价格14.53。许多人在以14.53或14.83下订单之前，会比较0.35%和。实时查看DPG价格图表，了解每日变化。
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc的最高价格是15.14。在12.36 - 15.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc的绩效。
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc股票的最低价格是多少？
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc（DPG）的最低价格为12.36。将其与当前的14.53和12.36 - 15.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DPG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DPG股票是什么时候拆分的？
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.38和12.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.38
- 开盘价
- 14.42
- 卖价
- 14.53
- 买价
- 14.83
- 最低价
- 14.36
- 最高价
- 14.60
- 交易量
- 109
- 日变化
- 1.04%
- 月变化
- 0.35%
- 6个月变化
- -1.69%
- 年变化
- 12.90%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%