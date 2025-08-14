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DPG: Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc

14.53 USD 0.15 (1.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DPG汇率已更改1.04%。当日，交易品种以低点14.36和高点14.60进行交易。

关注Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DPG新闻

常见问题解答

DPG股票今天的价格是多少？

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc股票今天的定价为14.53。它在14.36 - 14.60范围内交易，昨天的收盘价为14.38，交易量达到109。DPG的实时价格图表显示了这些更新。

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc股票是否支付股息？

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc目前的价值为14.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.90%和USD。实时查看图表以跟踪DPG走势。

如何购买DPG股票？

您可以以14.53的当前价格购买Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc股票。订单通常设置在14.53或14.83附近，而109和0.76%显示市场活动。立即关注DPG的实时图表更新。

如何投资DPG股票？

投资Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc需要考虑年度范围12.36 - 15.14和当前价格14.53。许多人在以14.53或14.83下订单之前，会比较0.35%和。实时查看DPG价格图表，了解每日变化。

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc的最高价格是15.14。在12.36 - 15.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc的绩效。

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc股票的最低价格是多少？

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc（DPG）的最低价格为12.36。将其与当前的14.53和12.36 - 15.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DPG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DPG股票是什么时候拆分的？

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.38和12.90%中可见。

日范围
14.36 14.60
年范围
12.36 15.14
前一天收盘价
14.38
开盘价
14.42
卖价
14.53
买价
14.83
最低价
14.36
最高价
14.60
交易量
109
日变化
1.04%
月变化
0.35%
6个月变化
-1.69%
年变化
12.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%