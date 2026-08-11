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DOO: BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares
Курс DOO за сегодня изменился на -1.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.93, а максимальная — 65.33.
Следите за динамикой BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DOO сегодня?
BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares (DOO) сегодня оценивается на уровне 64.11. Инструмент торгуется в пределах 63.93 - 65.33, вчерашнее закрытие составило 65.01, а торговый объем достиг 457. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DOO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares?
BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares в настоящее время оценивается в 64.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -17.29% и USD. Отслеживайте движения DOO на графике в реальном времени.
Как купить акции DOO?
Вы можете купить акции BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares (DOO) по текущей цене 64.11. Ордера обычно размещаются около 64.11 или 64.41, тогда как 457 и -1.87% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DOO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DOO?
Инвестирование в BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares предполагает учет годового диапазона 48.83 - 81.88 и текущей цены 64.11. Многие сравнивают 2.51% и -11.16% перед размещением ордеров на 64.11 или 64.41. Изучайте ежедневные изменения цены DOO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares?
Самая высокая цена BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares (DOO) за последний год составила 81.88. Акции заметно колебались в пределах 48.83 - 81.88, сравнение с 65.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares?
Самая низкая цена BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares (DOO) за год составила 48.83. Сравнение с текущими 64.11 и 48.83 - 81.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DOO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DOO?
В прошлом BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 65.01 и -17.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 65.01
- Open
- 65.33
- Bid
- 64.11
- Ask
- 64.41
- Low
- 63.93
- High
- 65.33
- Объем
- 457
- Дневное изменение
- -1.38%
- Месячное изменение
- 2.51%
- 6-месячное изменение
- -11.16%
- Годовое изменение
- -17.29%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%