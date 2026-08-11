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DOO: BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares

64.11 USD 0.90 (1.38%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DOO за сегодня изменился на -1.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.93, а максимальная — 65.33.

Следите за динамикой BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DOO сегодня?

BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares (DOO) сегодня оценивается на уровне 64.11. Инструмент торгуется в пределах 63.93 - 65.33, вчерашнее закрытие составило 65.01, а торговый объем достиг 457. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DOO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares?

BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares в настоящее время оценивается в 64.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -17.29% и USD. Отслеживайте движения DOO на графике в реальном времени.

Как купить акции DOO?

Вы можете купить акции BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares (DOO) по текущей цене 64.11. Ордера обычно размещаются около 64.11 или 64.41, тогда как 457 и -1.87% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DOO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DOO?

Инвестирование в BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares предполагает учет годового диапазона 48.83 - 81.88 и текущей цены 64.11. Многие сравнивают 2.51% и -11.16% перед размещением ордеров на 64.11 или 64.41. Изучайте ежедневные изменения цены DOO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares?

Самая высокая цена BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares (DOO) за последний год составила 81.88. Акции заметно колебались в пределах 48.83 - 81.88, сравнение с 65.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares?

Самая низкая цена BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares (DOO) за год составила 48.83. Сравнение с текущими 64.11 и 48.83 - 81.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DOO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DOO?

В прошлом BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 65.01 и -17.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
63.93 65.33
Годовой диапазон
48.83 81.88
Предыдущее закрытие
65.01
Open
65.33
Bid
64.11
Ask
64.41
Low
63.93
High
65.33
Объем
457
Дневное изменение
-1.38%
Месячное изменение
2.51%
6-месячное изменение
-11.16%
Годовое изменение
-17.29%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%