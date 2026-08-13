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DOO: BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares

65.24 USD 1.13 (1.76%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DOO汇率已更改1.76%。当日，交易品种以低点64.28和高点65.46进行交易。

关注BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

DOO股票今天的价格是多少？

BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares股票今天的定价为65.24。它在64.28 - 65.46范围内交易，昨天的收盘价为64.11，交易量达到429。DOO的实时价格图表显示了这些更新。

BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares股票是否支付股息？

BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares目前的价值为65.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-15.83%和USD。实时查看图表以跟踪DOO走势。

如何购买DOO股票？

您可以以65.24的当前价格购买BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares股票。订单通常设置在65.24或65.54附近，而429和1.05%显示市场活动。立即关注DOO的实时图表更新。

如何投资DOO股票？

投资BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares需要考虑年度范围48.83 - 81.88和当前价格65.24。许多人在以65.24或65.54下订单之前，会比较4.32%和。实时查看DOO价格图表，了解每日变化。

BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares的最高价格是81.88。在48.83 - 81.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares的绩效。

BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares股票的最低价格是多少？

BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares（DOO）的最低价格为48.83。将其与当前的65.24和48.83 - 81.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DOO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DOO股票是什么时候拆分的？

BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、64.11和-15.83%中可见。

日范围
64.28 65.46
年范围
48.83 81.88
前一天收盘价
64.11
开盘价
64.56
卖价
65.24
买价
65.54
最低价
64.28
最高价
65.46
交易量
429
日变化
1.76%
月变化
4.32%
6个月变化
-9.59%
年变化
-15.83%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%