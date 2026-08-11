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DOJE: REX-Osprey™ DOGE ETF
Курс DOJE за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.42, а максимальная — 6.46.
Следите за динамикой REX-Osprey™ DOGE ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DOJE сегодня?
REX-Osprey™ DOGE ETF (DOJE) сегодня оценивается на уровне 6.45. Инструмент торгуется в пределах 6.42 - 6.46, вчерашнее закрытие составило 6.46, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DOJE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям REX-Osprey™ DOGE ETF?
REX-Osprey™ DOGE ETF в настоящее время оценивается в 6.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -75.68% и USD. Отслеживайте движения DOJE на графике в реальном времени.
Как купить акции DOJE?
Вы можете купить акции REX-Osprey™ DOGE ETF (DOJE) по текущей цене 6.45. Ордера обычно размещаются около 6.45 или 6.75, тогда как 8 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DOJE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DOJE?
Инвестирование в REX-Osprey™ DOGE ETF предполагает учет годового диапазона 6.33 - 27.05 и текущей цены 6.45. Многие сравнивают -0.15% и -25.61% перед размещением ордеров на 6.45 или 6.75. Изучайте ежедневные изменения цены DOJE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции REX-Osprey™ DOGE ETF?
Самая высокая цена REX-Osprey™ DOGE ETF (DOJE) за последний год составила 27.05. Акции заметно колебались в пределах 6.33 - 27.05, сравнение с 6.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику REX-Osprey™ DOGE ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции REX-Osprey™ DOGE ETF?
Самая низкая цена REX-Osprey™ DOGE ETF (DOJE) за год составила 6.33. Сравнение с текущими 6.45 и 6.33 - 27.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DOJE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DOJE?
В прошлом REX-Osprey™ DOGE ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.46 и -75.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 6.46
- Open
- 6.45
- Bid
- 6.45
- Ask
- 6.75
- Low
- 6.42
- High
- 6.46
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- -0.15%
- 6-месячное изменение
- -25.61%
- Годовое изменение
- -75.68%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%