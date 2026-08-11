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DOJE: REX-Osprey™ DOGE ETF

6.45 USD 0.01 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DOJE за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.42, а максимальная — 6.46.

Следите за динамикой REX-Osprey™ DOGE ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DOJE сегодня?

REX-Osprey™ DOGE ETF (DOJE) сегодня оценивается на уровне 6.45. Инструмент торгуется в пределах 6.42 - 6.46, вчерашнее закрытие составило 6.46, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DOJE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям REX-Osprey™ DOGE ETF?

REX-Osprey™ DOGE ETF в настоящее время оценивается в 6.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -75.68% и USD. Отслеживайте движения DOJE на графике в реальном времени.

Как купить акции DOJE?

Вы можете купить акции REX-Osprey™ DOGE ETF (DOJE) по текущей цене 6.45. Ордера обычно размещаются около 6.45 или 6.75, тогда как 8 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DOJE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DOJE?

Инвестирование в REX-Osprey™ DOGE ETF предполагает учет годового диапазона 6.33 - 27.05 и текущей цены 6.45. Многие сравнивают -0.15% и -25.61% перед размещением ордеров на 6.45 или 6.75. Изучайте ежедневные изменения цены DOJE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции REX-Osprey™ DOGE ETF?

Самая высокая цена REX-Osprey™ DOGE ETF (DOJE) за последний год составила 27.05. Акции заметно колебались в пределах 6.33 - 27.05, сравнение с 6.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику REX-Osprey™ DOGE ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции REX-Osprey™ DOGE ETF?

Самая низкая цена REX-Osprey™ DOGE ETF (DOJE) за год составила 6.33. Сравнение с текущими 6.45 и 6.33 - 27.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DOJE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DOJE?

В прошлом REX-Osprey™ DOGE ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.46 и -75.68% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
6.42 6.46
Годовой диапазон
6.33 27.05
Предыдущее закрытие
6.46
Open
6.45
Bid
6.45
Ask
6.75
Low
6.42
High
6.46
Объем
8
Дневное изменение
-0.15%
Месячное изменение
-0.15%
6-месячное изменение
-25.61%
Годовое изменение
-75.68%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%