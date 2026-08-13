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DOJE: REX-Osprey™ DOGE ETF

6.55 USD 0.10 (1.55%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DOJE汇率已更改1.55%。当日，交易品种以低点6.55和高点6.57进行交易。

关注REX-Osprey™ DOGE ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DOJE股票今天的价格是多少？

REX-Osprey™ DOGE ETF股票今天的定价为6.55。它在6.55 - 6.57范围内交易，昨天的收盘价为6.45，交易量达到5。DOJE的实时价格图表显示了这些更新。

REX-Osprey™ DOGE ETF股票是否支付股息？

REX-Osprey™ DOGE ETF目前的价值为6.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-75.30%和USD。实时查看图表以跟踪DOJE走势。

如何购买DOJE股票？

您可以以6.55的当前价格购买REX-Osprey™ DOGE ETF股票。订单通常设置在6.55或6.85附近，而5和0.00%显示市场活动。立即关注DOJE的实时图表更新。

如何投资DOJE股票？

投资REX-Osprey™ DOGE ETF需要考虑年度范围6.33 - 27.05和当前价格6.55。许多人在以6.55或6.85下订单之前，会比较1.39%和。实时查看DOJE价格图表，了解每日变化。

REX-Osprey™ DOGE ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，REX-Osprey™ DOGE ETF的最高价格是27.05。在6.33 - 27.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪REX-Osprey™ DOGE ETF的绩效。

REX-Osprey™ DOGE ETF股票的最低价格是多少？

REX-Osprey™ DOGE ETF（DOJE）的最低价格为6.33。将其与当前的6.55和6.33 - 27.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DOJE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DOJE股票是什么时候拆分的？

REX-Osprey™ DOGE ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.45和-75.30%中可见。

日范围
6.55 6.57
年范围
6.33 27.05
前一天收盘价
6.45
开盘价
6.55
卖价
6.55
买价
6.85
最低价
6.55
最高价
6.57
交易量
5
日变化
1.55%
月变化
1.39%
6个月变化
-24.45%
年变化
-75.30%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%