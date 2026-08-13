DOJE: REX-Osprey™ DOGE ETF
今日DOJE汇率已更改1.55%。当日，交易品种以低点6.55和高点6.57进行交易。
关注REX-Osprey™ DOGE ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DOJE股票今天的价格是多少？
REX-Osprey™ DOGE ETF股票今天的定价为6.55。它在6.55 - 6.57范围内交易，昨天的收盘价为6.45，交易量达到5。DOJE的实时价格图表显示了这些更新。
REX-Osprey™ DOGE ETF股票是否支付股息？
REX-Osprey™ DOGE ETF目前的价值为6.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-75.30%和USD。实时查看图表以跟踪DOJE走势。
如何购买DOJE股票？
您可以以6.55的当前价格购买REX-Osprey™ DOGE ETF股票。订单通常设置在6.55或6.85附近，而5和0.00%显示市场活动。立即关注DOJE的实时图表更新。
如何投资DOJE股票？
投资REX-Osprey™ DOGE ETF需要考虑年度范围6.33 - 27.05和当前价格6.55。许多人在以6.55或6.85下订单之前，会比较1.39%和。实时查看DOJE价格图表，了解每日变化。
REX-Osprey™ DOGE ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，REX-Osprey™ DOGE ETF的最高价格是27.05。在6.33 - 27.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪REX-Osprey™ DOGE ETF的绩效。
REX-Osprey™ DOGE ETF股票的最低价格是多少？
REX-Osprey™ DOGE ETF（DOJE）的最低价格为6.33。将其与当前的6.55和6.33 - 27.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DOJE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DOJE股票是什么时候拆分的？
REX-Osprey™ DOGE ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.45和-75.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 6.45
- 开盘价
- 6.55
- 卖价
- 6.55
- 买价
- 6.85
- 最低价
- 6.55
- 最高价
- 6.57
- 交易量
- 5
- 日变化
- 1.55%
- 月变化
- 1.39%
- 6个月变化
- -24.45%
- 年变化
- -75.30%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%