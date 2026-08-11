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DNNG
Курс DNNG за сегодня изменился на -17.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.31, а максимальная — 5.54.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DNNG сегодня?
(DNNG) сегодня оценивается на уровне 5.48. Инструмент торгуется в пределах 5.31 - 5.54, вчерашнее закрытие составило 6.65, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DNNG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?
в настоящее время оценивается в 5.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -63.32% и USD. Отслеживайте движения DNNG на графике в реальном времени.
Как купить акции DNNG?
Вы можете купить акции (DNNG) по текущей цене 5.48. Ордера обычно размещаются около 5.48 или 5.78, тогда как 16 и -1.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DNNG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DNNG?
Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 5.31 - 18.22 и текущей цены 5.48. Многие сравнивают -25.34% и -63.32% перед размещением ордеров на 5.48 или 5.78. Изучайте ежедневные изменения цены DNNG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ?
Самая высокая цена (DNNG) за последний год составила 18.22. Акции заметно колебались в пределах 5.31 - 18.22, сравнение с 6.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ?
Самая низкая цена (DNNG) за год составила 5.31. Сравнение с текущими 5.48 и 5.31 - 18.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DNNG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DNNG?
В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.65 и -63.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 6.65
- Open
- 5.54
- Bid
- 5.48
- Ask
- 5.78
- Low
- 5.31
- High
- 5.54
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- -17.59%
- Месячное изменение
- -25.34%
- 6-месячное изменение
- -63.32%
- Годовое изменение
- -63.32%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%