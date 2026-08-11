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DNNG

5.48 USD 1.17 (17.59%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DNNG за сегодня изменился на -17.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.31, а максимальная — 5.54.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DNNG сегодня?

(DNNG) сегодня оценивается на уровне 5.48. Инструмент торгуется в пределах 5.31 - 5.54, вчерашнее закрытие составило 6.65, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DNNG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?

в настоящее время оценивается в 5.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -63.32% и USD. Отслеживайте движения DNNG на графике в реальном времени.

Как купить акции DNNG?

Вы можете купить акции (DNNG) по текущей цене 5.48. Ордера обычно размещаются около 5.48 или 5.78, тогда как 16 и -1.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DNNG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DNNG?

Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 5.31 - 18.22 и текущей цены 5.48. Многие сравнивают -25.34% и -63.32% перед размещением ордеров на 5.48 или 5.78. Изучайте ежедневные изменения цены DNNG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ?

Самая высокая цена (DNNG) за последний год составила 18.22. Акции заметно колебались в пределах 5.31 - 18.22, сравнение с 6.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ?

Самая низкая цена (DNNG) за год составила 5.31. Сравнение с текущими 5.48 и 5.31 - 18.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DNNG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DNNG?

В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.65 и -63.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.31 5.54
Годовой диапазон
5.31 18.22
Предыдущее закрытие
6.65
Open
5.54
Bid
5.48
Ask
5.78
Low
5.31
High
5.54
Объем
16
Дневное изменение
-17.59%
Месячное изменение
-25.34%
6-месячное изменение
-63.32%
Годовое изменение
-63.32%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%