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DNNG

5.48 USD 1.17 (17.59%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DNNG汇率已更改-17.59%。当日，交易品种以低点5.31和高点5.54进行交易。

关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DNNG股票今天的价格是多少？

股票今天的定价为5.48。它在5.31 - 5.54范围内交易，昨天的收盘价为6.65，交易量达到16。DNNG的实时价格图表显示了这些更新。

股票是否支付股息？

目前的价值为5.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-63.32%和USD。实时查看图表以跟踪DNNG走势。

如何购买DNNG股票？

您可以以5.48的当前价格购买股票。订单通常设置在5.48或5.78附近，而16和-1.08%显示市场活动。立即关注DNNG的实时图表更新。

如何投资DNNG股票？

投资需要考虑年度范围5.31 - 18.22和当前价格5.48。许多人在以5.48或5.78下订单之前，会比较-25.34%和。实时查看DNNG价格图表，了解每日变化。

股票的最高价格是多少？

在过去一年中，的最高价格是18.22。在5.31 - 18.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。

股票的最低价格是多少？

（DNNG）的最低价格为5.31。将其与当前的5.48和5.31 - 18.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DNNG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DNNG股票是什么时候拆分的？

历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.65和-63.32%中可见。

日范围
5.31 5.54
年范围
5.31 18.22
前一天收盘价
6.65
开盘价
5.54
卖价
5.48
买价
5.78
最低价
5.31
最高价
5.54
交易量
16
日变化
-17.59%
月变化
-25.34%
6个月变化
-63.32%
年变化
-63.32%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%