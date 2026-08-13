DNNG
今日DNNG汇率已更改-17.59%。当日，交易品种以低点5.31和高点5.54进行交易。
关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DNNG股票今天的价格是多少？
股票今天的定价为5.48。它在5.31 - 5.54范围内交易，昨天的收盘价为6.65，交易量达到16。DNNG的实时价格图表显示了这些更新。
股票是否支付股息？
目前的价值为5.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-63.32%和USD。实时查看图表以跟踪DNNG走势。
如何购买DNNG股票？
您可以以5.48的当前价格购买股票。订单通常设置在5.48或5.78附近，而16和-1.08%显示市场活动。立即关注DNNG的实时图表更新。
如何投资DNNG股票？
投资需要考虑年度范围5.31 - 18.22和当前价格5.48。许多人在以5.48或5.78下订单之前，会比较-25.34%和。实时查看DNNG价格图表，了解每日变化。
股票的最高价格是多少？
在过去一年中，的最高价格是18.22。在5.31 - 18.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。
股票的最低价格是多少？
（DNNG）的最低价格为5.31。将其与当前的5.48和5.31 - 18.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DNNG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DNNG股票是什么时候拆分的？
历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.65和-63.32%中可见。
- 前一天收盘价
- 6.65
- 开盘价
- 5.54
- 卖价
- 5.48
- 买价
- 5.78
- 最低价
- 5.31
- 最高价
- 5.54
- 交易量
- 16
- 日变化
- -17.59%
- 月变化
- -25.34%
- 6个月变化
- -63.32%
- 年变化
- -63.32%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%