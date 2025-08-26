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DMO: Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc Common Stock
Курс DMO за сегодня изменился на 0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.48, а максимальная — 10.54.
Следите за динамикой Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DMO сегодня?
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc Common Stock (DMO) сегодня оценивается на уровне 10.54. Инструмент торгуется в пределах 10.48 - 10.54, вчерашнее закрытие составило 10.48, а торговый объем достиг 63. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DMO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc Common Stock?
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc Common Stock в настоящее время оценивается в 10.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.58% и USD. Отслеживайте движения DMO на графике в реальном времени.
Как купить акции DMO?
Вы можете купить акции Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc Common Stock (DMO) по текущей цене 10.54. Ордера обычно размещаются около 10.54 или 10.84, тогда как 63 и 0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DMO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DMO?
Инвестирование в Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc Common Stock предполагает учет годового диапазона 10.32 - 12.11 и текущей цены 10.54. Многие сравнивают 1.64% и -6.89% перед размещением ордеров на 10.54 или 10.84. Изучайте ежедневные изменения цены DMO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc Common Stock?
Самая высокая цена Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc Common Stock (DMO) за последний год составила 12.11. Акции заметно колебались в пределах 10.32 - 12.11, сравнение с 10.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc Common Stock на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc Common Stock?
Самая низкая цена Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc Common Stock (DMO) за год составила 10.32. Сравнение с текущими 10.54 и 10.32 - 12.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DMO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DMO?
В прошлом Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc Common Stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.48 и -11.58% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.48
- Open
- 10.51
- Bid
- 10.54
- Ask
- 10.84
- Low
- 10.48
- High
- 10.54
- Объем
- 63
- Дневное изменение
- 0.57%
- Месячное изменение
- 1.64%
- 6-месячное изменение
- -6.89%
- Годовое изменение
- -11.58%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%