Курс DMO за сегодня изменился на 0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.48, а максимальная — 10.54.

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