报价部分
货币 / DMO
回到股票

DMO: Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc Common Stock

10.48 USD 0.06 (0.57%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DMO汇率已更改-0.57%。当日，交易品种以低点10.46和高点10.58进行交易。

关注Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc Common Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DMO新闻

常见问题解答

DMO股票今天的价格是多少？

Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc Common Stock股票今天的定价为10.48。它在10.46 - 10.58范围内交易，昨天的收盘价为10.54，交易量达到55。DMO的实时价格图表显示了这些更新。

Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc Common Stock股票是否支付股息？

Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc Common Stock目前的价值为10.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-12.08%和USD。实时查看图表以跟踪DMO走势。

如何购买DMO股票？

您可以以10.48的当前价格购买Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc Common Stock股票。订单通常设置在10.48或10.78附近，而55和-0.95%显示市场活动。立即关注DMO的实时图表更新。

如何投资DMO股票？

投资Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc Common Stock需要考虑年度范围10.32 - 12.11和当前价格10.48。许多人在以10.48或10.78下订单之前，会比较1.06%和。实时查看DMO价格图表，了解每日变化。

Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc Common Stock股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc Common Stock的最高价格是12.11。在10.32 - 12.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc Common Stock的绩效。

Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc Common Stock股票的最低价格是多少？

Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc Common Stock（DMO）的最低价格为10.32。将其与当前的10.48和10.32 - 12.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DMO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DMO股票是什么时候拆分的？

Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc Common Stock历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.54和-12.08%中可见。

日范围
10.46 10.58
年范围
10.32 12.11
前一天收盘价
10.54
开盘价
10.58
卖价
10.48
买价
10.78
最低价
10.46
最高价
10.58
交易量
55
日变化
-0.57%
月变化
1.06%
6个月变化
-7.42%
年变化
-12.08%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%