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DMB: BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund Inc

10.62 USD 0.04 (0.38%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DMB за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.62, а максимальная — 10.70.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DMB сегодня?

BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund Inc (DMB) сегодня оценивается на уровне 10.62. Инструмент торгуется в пределах 10.62 - 10.70, вчерашнее закрытие составило 10.66, а торговый объем достиг 73. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DMB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund Inc?

BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund Inc в настоящее время оценивается в 10.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.31% и USD. Отслеживайте движения DMB на графике в реальном времени.

Как купить акции DMB?

Вы можете купить акции BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund Inc (DMB) по текущей цене 10.62. Ордера обычно размещаются около 10.62 или 10.92, тогда как 73 и -0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DMB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DMB?

Инвестирование в BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund Inc предполагает учет годового диапазона 9.97 - 11.27 и текущей цены 10.62. Многие сравнивают -0.38% и -4.41% перед размещением ордеров на 10.62 или 10.92. Изучайте ежедневные изменения цены DMB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund Inc?

Самая высокая цена BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund Inc (DMB) за последний год составила 11.27. Акции заметно колебались в пределах 9.97 - 11.27, сравнение с 10.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund Inc?

Самая низкая цена BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund Inc (DMB) за год составила 9.97. Сравнение с текущими 10.62 и 9.97 - 11.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DMB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DMB?

В прошлом BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.66 и 6.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.62 10.70
Годовой диапазон
9.97 11.27
Предыдущее закрытие
10.66
Open
10.67
Bid
10.62
Ask
10.92
Low
10.62
High
10.70
Объем
73
Дневное изменение
-0.38%
Месячное изменение
-0.38%
6-месячное изменение
-4.41%
Годовое изменение
6.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%