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DMA: Destra Multi-Alternative Fund

7.66 USD 0.03 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DMA за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.61, а максимальная — 7.76.

Следите за динамикой Destra Multi-Alternative Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DMA сегодня?

Destra Multi-Alternative Fund (DMA) сегодня оценивается на уровне 7.66. Инструмент торгуется в пределах 7.61 - 7.76, вчерашнее закрытие составило 7.63, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DMA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Destra Multi-Alternative Fund?

Destra Multi-Alternative Fund в настоящее время оценивается в 7.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.45% и USD. Отслеживайте движения DMA на графике в реальном времени.

Как купить акции DMA?

Вы можете купить акции Destra Multi-Alternative Fund (DMA) по текущей цене 7.66. Ордера обычно размещаются около 7.66 или 7.96, тогда как 34 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DMA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DMA?

Инвестирование в Destra Multi-Alternative Fund предполагает учет годового диапазона 6.95 - 9.15 и текущей цены 7.66. Многие сравнивают 2.00% и -10.20% перед размещением ордеров на 7.66 или 7.96. Изучайте ежедневные изменения цены DMA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Destra Multi-Alternative Fund?

Самая высокая цена Destra Multi-Alternative Fund (DMA) за последний год составила 9.15. Акции заметно колебались в пределах 6.95 - 9.15, сравнение с 7.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Destra Multi-Alternative Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Destra Multi-Alternative Fund?

Самая низкая цена Destra Multi-Alternative Fund (DMA) за год составила 6.95. Сравнение с текущими 7.66 и 6.95 - 9.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DMA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DMA?

В прошлом Destra Multi-Alternative Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.63 и -11.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.61 7.76
Годовой диапазон
6.95 9.15
Предыдущее закрытие
7.63
Open
7.65
Bid
7.66
Ask
7.96
Low
7.61
High
7.76
Объем
34
Дневное изменение
0.39%
Месячное изменение
2.00%
6-месячное изменение
-10.20%
Годовое изменение
-11.45%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%