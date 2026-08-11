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DMA: Destra Multi-Alternative Fund
Курс DMA за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.61, а максимальная — 7.76.
Следите за динамикой Destra Multi-Alternative Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DMA сегодня?
Destra Multi-Alternative Fund (DMA) сегодня оценивается на уровне 7.66. Инструмент торгуется в пределах 7.61 - 7.76, вчерашнее закрытие составило 7.63, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DMA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Destra Multi-Alternative Fund?
Destra Multi-Alternative Fund в настоящее время оценивается в 7.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.45% и USD. Отслеживайте движения DMA на графике в реальном времени.
Как купить акции DMA?
Вы можете купить акции Destra Multi-Alternative Fund (DMA) по текущей цене 7.66. Ордера обычно размещаются около 7.66 или 7.96, тогда как 34 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DMA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DMA?
Инвестирование в Destra Multi-Alternative Fund предполагает учет годового диапазона 6.95 - 9.15 и текущей цены 7.66. Многие сравнивают 2.00% и -10.20% перед размещением ордеров на 7.66 или 7.96. Изучайте ежедневные изменения цены DMA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Destra Multi-Alternative Fund?
Самая высокая цена Destra Multi-Alternative Fund (DMA) за последний год составила 9.15. Акции заметно колебались в пределах 6.95 - 9.15, сравнение с 7.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Destra Multi-Alternative Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Destra Multi-Alternative Fund?
Самая низкая цена Destra Multi-Alternative Fund (DMA) за год составила 6.95. Сравнение с текущими 7.66 и 6.95 - 9.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DMA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DMA?
В прошлом Destra Multi-Alternative Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.63 и -11.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.63
- Open
- 7.65
- Bid
- 7.66
- Ask
- 7.96
- Low
- 7.61
- High
- 7.76
- Объем
- 34
- Дневное изменение
- 0.39%
- Месячное изменение
- 2.00%
- 6-месячное изменение
- -10.20%
- Годовое изменение
- -11.45%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%