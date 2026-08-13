DMA股票今天的价格是多少？ Destra Multi-Alternative Fund股票今天的定价为7.66。它在7.63 - 7.73范围内交易，昨天的收盘价为7.66，交易量达到24。DMA的实时价格图表显示了这些更新。

Destra Multi-Alternative Fund股票是否支付股息？ Destra Multi-Alternative Fund目前的价值为7.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-11.45%和USD。实时查看图表以跟踪DMA走势。

如何购买DMA股票？ 您可以以7.66的当前价格购买Destra Multi-Alternative Fund股票。订单通常设置在7.66或7.96附近，而24和-0.13%显示市场活动。立即关注DMA的实时图表更新。

如何投资DMA股票？ 投资Destra Multi-Alternative Fund需要考虑年度范围6.95 - 9.15和当前价格7.66。许多人在以7.66或7.96下订单之前，会比较2.00%和。实时查看DMA价格图表，了解每日变化。

Destra Multi-Alternative Fund股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Destra Multi-Alternative Fund的最高价格是9.15。在6.95 - 9.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Destra Multi-Alternative Fund的绩效。

Destra Multi-Alternative Fund股票的最低价格是多少？ Destra Multi-Alternative Fund（DMA）的最低价格为6.95。将其与当前的7.66和6.95 - 9.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DMA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。