DMA: Destra Multi-Alternative Fund
今日DMA汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点7.63和高点7.73进行交易。
关注Destra Multi-Alternative Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DMA股票今天的价格是多少？
Destra Multi-Alternative Fund股票今天的定价为7.66。它在7.63 - 7.73范围内交易，昨天的收盘价为7.66，交易量达到24。DMA的实时价格图表显示了这些更新。
Destra Multi-Alternative Fund股票是否支付股息？
Destra Multi-Alternative Fund目前的价值为7.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-11.45%和USD。实时查看图表以跟踪DMA走势。
如何购买DMA股票？
您可以以7.66的当前价格购买Destra Multi-Alternative Fund股票。订单通常设置在7.66或7.96附近，而24和-0.13%显示市场活动。立即关注DMA的实时图表更新。
如何投资DMA股票？
投资Destra Multi-Alternative Fund需要考虑年度范围6.95 - 9.15和当前价格7.66。许多人在以7.66或7.96下订单之前，会比较2.00%和。实时查看DMA价格图表，了解每日变化。
Destra Multi-Alternative Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Destra Multi-Alternative Fund的最高价格是9.15。在6.95 - 9.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Destra Multi-Alternative Fund的绩效。
Destra Multi-Alternative Fund股票的最低价格是多少？
Destra Multi-Alternative Fund（DMA）的最低价格为6.95。将其与当前的7.66和6.95 - 9.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DMA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DMA股票是什么时候拆分的？
Destra Multi-Alternative Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.66和-11.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.66
- 开盘价
- 7.67
- 卖价
- 7.66
- 买价
- 7.96
- 最低价
- 7.63
- 最高价
- 7.73
- 交易量
- 24
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 2.00%
- 6个月变化
- -10.20%
- 年变化
- -11.45%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%