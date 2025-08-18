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DLY: DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial

14.20 USD 0.02 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DLY за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.17, а максимальная — 14.28.

Следите за динамикой DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DLY сегодня?

DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial (DLY) сегодня оценивается на уровне 14.20. Инструмент торгуется в пределах 14.17 - 14.28, вчерашнее закрытие составило 14.22, а торговый объем достиг 268. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DLY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial?

DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial в настоящее время оценивается в 14.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.09% и USD. Отслеживайте движения DLY на графике в реальном времени.

Как купить акции DLY?

Вы можете купить акции DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial (DLY) по текущей цене 14.20. Ордера обычно размещаются около 14.20 или 14.50, тогда как 268 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DLY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DLY?

Инвестирование в DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial предполагает учет годового диапазона 13.51 - 15.69 и текущей цены 14.20. Многие сравнивают 0.71% и -3.07% перед размещением ордеров на 14.20 или 14.50. Изучайте ежедневные изменения цены DLY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial?

Самая высокая цена DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial (DLY) за последний год составила 15.69. Акции заметно колебались в пределах 13.51 - 15.69, сравнение с 14.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial?

Самая низкая цена DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial (DLY) за год составила 13.51. Сравнение с текущими 14.20 и 13.51 - 15.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DLY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DLY?

В прошлом DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.22 и -8.09% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.17 14.28
Годовой диапазон
13.51 15.69
Предыдущее закрытие
14.22
Open
14.21
Bid
14.20
Ask
14.50
Low
14.17
High
14.28
Объем
268
Дневное изменение
-0.14%
Месячное изменение
0.71%
6-месячное изменение
-3.07%
Годовое изменение
-8.09%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%