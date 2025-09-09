КотировкиРазделы
Валюты / DLS
Назад в Рынок акций США

DLS: WisdomTree International SmallCap Fund

87.84 USD 0.50 (0.57%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DLS за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 87.72, а максимальная — 88.04.

Следите за динамикой WisdomTree International SmallCap Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости DLS

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DLS сегодня?

WisdomTree International SmallCap Fund (DLS) сегодня оценивается на уровне 87.84. Инструмент торгуется в пределах 87.72 - 88.04, вчерашнее закрытие составило 88.34, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DLS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree International SmallCap Fund?

WisdomTree International SmallCap Fund в настоящее время оценивается в 87.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.93% и USD. Отслеживайте движения DLS на графике в реальном времени.

Как купить акции DLS?

Вы можете купить акции WisdomTree International SmallCap Fund (DLS) по текущей цене 87.84. Ордера обычно размещаются около 87.84 или 88.14, тогда как 25 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DLS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DLS?

Инвестирование в WisdomTree International SmallCap Fund предполагает учет годового диапазона 75.68 - 89.33 и текущей цены 87.84. Многие сравнивают 1.88% и 0.18% перед размещением ордеров на 87.84 или 88.14. Изучайте ежедневные изменения цены DLS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree International SmallCap Fund?

Самая высокая цена WisdomTree International SmallCap Fund (DLS) за последний год составила 89.33. Акции заметно колебались в пределах 75.68 - 89.33, сравнение с 88.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree International SmallCap Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree International SmallCap Fund?

Самая низкая цена WisdomTree International SmallCap Fund (DLS) за год составила 75.68. Сравнение с текущими 87.84 и 75.68 - 89.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DLS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DLS?

В прошлом WisdomTree International SmallCap Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 88.34 и 12.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
87.72 88.04
Годовой диапазон
75.68 89.33
Предыдущее закрытие
88.34
Open
87.97
Bid
87.84
Ask
88.14
Low
87.72
High
88.04
Объем
25
Дневное изменение
-0.57%
Месячное изменение
1.88%
6-месячное изменение
0.18%
Годовое изменение
12.93%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%