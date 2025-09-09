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DLS: WisdomTree International SmallCap Fund
Курс DLS за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 87.72, а максимальная — 88.04.
Следите за динамикой WisdomTree International SmallCap Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DLS сегодня?
WisdomTree International SmallCap Fund (DLS) сегодня оценивается на уровне 87.84. Инструмент торгуется в пределах 87.72 - 88.04, вчерашнее закрытие составило 88.34, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DLS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree International SmallCap Fund?
WisdomTree International SmallCap Fund в настоящее время оценивается в 87.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.93% и USD. Отслеживайте движения DLS на графике в реальном времени.
Как купить акции DLS?
Вы можете купить акции WisdomTree International SmallCap Fund (DLS) по текущей цене 87.84. Ордера обычно размещаются около 87.84 или 88.14, тогда как 25 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DLS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DLS?
Инвестирование в WisdomTree International SmallCap Fund предполагает учет годового диапазона 75.68 - 89.33 и текущей цены 87.84. Многие сравнивают 1.88% и 0.18% перед размещением ордеров на 87.84 или 88.14. Изучайте ежедневные изменения цены DLS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree International SmallCap Fund?
Самая высокая цена WisdomTree International SmallCap Fund (DLS) за последний год составила 89.33. Акции заметно колебались в пределах 75.68 - 89.33, сравнение с 88.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree International SmallCap Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree International SmallCap Fund?
Самая низкая цена WisdomTree International SmallCap Fund (DLS) за год составила 75.68. Сравнение с текущими 87.84 и 75.68 - 89.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DLS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DLS?
В прошлом WisdomTree International SmallCap Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 88.34 и 12.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 88.34
- Open
- 87.97
- Bid
- 87.84
- Ask
- 88.14
- Low
- 87.72
- High
- 88.04
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- -0.57%
- Месячное изменение
- 1.88%
- 6-месячное изменение
- 0.18%
- Годовое изменение
- 12.93%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%